新华社北京4月1日电 新闻分析：美国再次登月缘何选月球南极

新华社记者张莹

美国副总统彭斯近日宣布，美国要展开一场21世纪的“太空竞赛”，5年内将美国宇航员再次送上月球，并且将选择在月球南极迈出第一步。上世纪六七十年代，美国无人探测器和宇航员多次登月，但主要集中在月球赤道和中纬度区域。半个世纪后，为什么美国选择月球南极作为重返月球的首选登陆点？

按照彭斯在美国国家太空委员会第5次会议上的说法，月球南极具有“巨大的科学、经济和战略价值”，其中一个重要原因就是月球南极拥有水冰。

“本世纪，我们将带着新的雄心回到月球，”彭斯说，“不仅要去那里，不仅要在那里开发技术，还要从月球岩石中开采氧气，为我们的飞船补充燃料；要利用核能从南极永久阴影区的陨石坑内提取水；要使用新一代航天器飞行，它们将使我们在数月而非数年内抵达火星。”

月球黑暗、寒冷的极地地区一直被推测含有水冰，但直到半年前，美国科学家才通过分析印度“月船1号”月球探测器的数据，确认月球南极存在水冰。月球南极对美国整体太空探索计划、特别是对登陆火星的战略价值因此大幅提升。

按照去年8月在美国《国家科学院学报》上发表的一篇论文，在月球南北纬70度以上的永久阴影区存在多个含有水冰的区域，但水冰在月球南北极的分布规律并不相同：月球南极的多数水冰集中在陨石坑内，而月球北极水冰的分布较为广泛和稀疏。由于阳光永远照射不到月球极地陨石坑底部，因此产生的永久阴影区温度不高于零下163摄氏度，使这里的水冰可以长期保存。

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷援引有关估算数据指出，月球两极可能存储了超过1万亿磅（约合4.5亿吨）的水冰，这意味着“生命的维持、可以呼吸的空气、可以饮用的水以及在月表作为火箭推进剂的氢气和氧气”。

美国总统特朗普上任以来，下令重建搁置25年的国家太空委员会，并宣布重返月球计划，提出“不仅要在月球上插旗并留下脚印，还要为将来的美国载人火星任务奠定基础”。可以看出，在美国政府的太空探索计划中，月球是登陆火星的重要“中转站”。如果要建立月球基地，为最终登陆火星做准备，月球上的水冰就成为极其宝贵的资源，可以维持宇航员的生存并成为航天器燃料的重要来源。水冰分布比较集中的月球南极自然成为首选登陆点。

理论上科学家已掌握了开采月球水冰的技术，但实际开采利用仍面临不少困难。

首先，印度“月船1号”月球矿物质绘图仪的探测深度只有地表以下1至2毫米，月球极地地下究竟蕴藏多少水冰可供利用，具体是以与月土混合还是大块水冰的形式存在，还需要更先进的探测器甚至着陆器找出答案。

其次，在月球南极登陆将“需要做得比其他登陆点更多”。美国行星科学研究所科学家瑞安·沃特金斯解释说，月球南极所在方位使宇航员和地球控制中心的通信变得更困难；与美国阿波罗11号载人飞船降落的月球赤道附近地区相比，月球南极的地形也更为崎岖。

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