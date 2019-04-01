外交部：对中巴经济走廊建设的前景充满信心

人民网北京4月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：日本政府今天宣布新年号为“令和”，中国政府对此有何评论？

答：你提到的事情是日本内政，我们不作评论。

问：据报道，以前日本的年号都来源于中国典籍，“令和”是第一次从日本典籍选出。中国政府怎么看日本的这次改变？

答：我刚刚说过了，这件事情是日本内政，我们不作评论。

既然你问了两次，我就顺便说两句中日关系。当前中日关系保持改善发展的良好势头。我们愿同日方在中日四个政治文件各项原则基础上，积极顺应时代发展潮流，继续推动中日关系健康稳定发展，造福两国人民，为本地区乃至世界和平、稳定与发展作出贡献。

问：上周末，巴基斯坦总理伊姆兰·汗出席了新瓜达尔国际机场奠基仪式，该机场将由中国公司承建。有人认为这个项目对提升地区互联互通水平、实现共同繁荣非常重要。你对此有何评论？

答：中巴双方在“一带一路”框架下开展了一系列务实合作，你提到的瓜达尔机场就是众多务实合作中的一项。我们对伊姆兰·汗总理出席有关仪式表示赞赏，对中巴经济走廊建设的前景充满信心。我们相信这不仅将造福中巴两国和两国人民，对加强地区互联互通、促进地区经济增长也都会带来实实在在的好处。

问：你能否介绍巴拿马总统巴雷拉将访华并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的有关情况？

答：我上周回答了关于第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的提问。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举行，这将是继首届论坛之后的又一次国际盛会。我们相信，它必将成为各方推动共建“一带一路”进程中的又一座里程碑。

至于你关心有哪些国家领导人将与会，中方会适时发布消息。

问：发言人能否透露本周即将举行的第九轮中美经贸高级别磋商的议题和议程安排？另外，谈判进行到现在，中方对于磋商前景怎么看？

答：关于第九轮中美经贸高级别磋商，中国商务部新闻发言人上周已经回答了有关提问，今天刘鹤副总理一行已经启程前往美国。

我这里能说的是，我们希望中美双方经贸团队在已经取得的实质性进展基础上，继续共同努力、相向而行，落实好两国元首达成的重要共识，争取达成一个互利双赢的协议。

问：上周五，美国召集安理会成员就马苏德列名问题决议草案举行磋商，可能于近日推动安理会采取行动。如美方推动安理会就草案进行表决，请问中方将持何立场？

答：我们已经多次阐述关于马苏德列名问题的立场。我们的立场是明确的、一贯的，我们希望各方能够相向而行，继续在1267委员会框架下妥善解决这一问题。

上周五,安理会成员就美国提出的决议草案交换了意见，大多数成员都主张应该在1267委员会框架内，通过对话协商解决马苏德列名问题，不赞成强行推动有关决议草案的做法。

中方近期大力做各方工作，已经取得了一些积极成效，美方对此是清楚的。在此情况下，美方仍然坚持推动安理会决议草案，完全没有道理。美方此举不符合安理会运行规则和惯例做法，开创了恶劣先例，只会导致问题复杂化，更不利于南亚地区的和平与稳定。中方必须予以反对。

问：今天，中新两国总理将举行会谈。新西兰某家机构曾宣称华为存在问题，中新双方准备怎么讨论这一话题？

答：今天上午，李克强总理同新西兰总理阿德恩举行了会谈。中方已经发了消息稿，你已经看到了吧？（记者摇头）

你还没有看到，那么我可以给你介绍一下消息稿的有关内容。李克强总理在会谈中指出，中新双方要推动两国经贸合作发展，共同做大合作蛋糕。要为双方企业相互投资营造公平、公正、透明、便利、非歧视的营商环境。要加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级。

阿德恩总理表示，新方欢迎中国企业赴新西兰投资，将为各国企业提供良好营商环境，不会歧视任何国家的任何企业。新方有独立自主的外交传统，在重大问题上将独立作出符合本国利益的决定。

今天下午，习近平主席还将会见阿德恩总理，有关情况我们还会及时发布消息，请你保持关注。

问：据路透社报道，台湾方面周日紧急升空战机“驱逐”两架飞越台湾海峡“中线”的大陆战机，你能否确认？

答：你说的情况我不了解。建议你向有关方面去询问。

问：刚才在回答有关1267委员会问题时，你说中国做工作取得了成效，美方对此非常清楚。你指的是在马苏德列名问题上取得成效吗？

答：有关成员在1267委员会提出列名申请之后，中方一直就有关问题同各方保持着密切的沟通与协调，我刚才说了，我们近期在做各方工作，已经取得了一些积极成效，美方对此是非常清楚的。我们认为，在当前形势下，在安理会强行推动决议草案的做法完全没有道理，不具建设性，也开创了恶劣先例。

追问：换句话说，你指的是在解决这个问题上取得了成效吗？

答：是的，美方对此是清楚的。

问：在华盛顿的外交官认为，美国强行在安理会推动马苏德列名问题是为了在本月举行的印度大选中为印度的执政党造势。你对此有何回应？

答：我刚才已经说过了，美方的有关做法不符合安理会的运行规则和惯例做法，开创了恶劣先例，只会使问题复杂化，不利于南亚地区的和平与稳定。至于你提到印度国内大选，这是印度内政，我不作评论。

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