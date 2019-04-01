原标题：如何破解国际关系中的信任赤字

尊重才能赢得尊重，互信才能携手共进。3月26日，中国国家主席习近平在中法全球治理论坛闭幕式上的讲话中强调，各国之间要坚持互商互谅，破解信任赤字。“惟以心相交，方成其久远。”面对保护主义、单边主义抬头，全球治理体系和多边机制受到冲击的现实，唯有增强信任，减少猜疑和隔阂，携手合作，才能实现共赢、多赢。

破解信任赤字，要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，坚持求同存异、聚同化异，通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑。信任是国际关系中最好的黏合剂。当前，国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀。面对国际贸易摩擦、国家政治互信不够带来的合作阻碍，国家之间要构建平等相待、互商互谅的伙伴关系，不搞唯我独尊，不搞自我封闭，不搞强买强卖，不搞一家独大或者赢者通吃。要坚持对话协商，凝聚共识，管控分歧，才能同舟共济，构建起利益、命运共同体。“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”待人以诚，人亦以诚待我。人之间关系如此，国之间关系也不应例外。推进国际合作，促进合作共赢，政治互信是关键，唯有筑牢政治互信的堤坝，以诚相待，相互理解，良性互动，才能携手书写合作共赢美好篇章。

破解信任赤字，要坚持正确义利观，以义为先、义利兼顾，构建命运与共的全球伙伴关系。“国不以利为利，以义为利也。”在国际合作中，我们要注重利，更要注重义。只有以义为先、义利兼顾才能义利兼得，只有义利平衡才能义利共赢。坚持正确义利观，就是要倡导大小国家一律平等，推动国际关系民主化，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。相反，远离正确义利观，恃强凌弱，不按联合国宪章宗旨和原则办事，违背国际法，所取之利非正道之利，无法赢得道义支持，也无法赢得世界人民的尊重。建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，破解信任赤字，增进互尊互信，必须坚持正确义利观，并以此为价值导向推进合作共赢。此外，还要正确看待竞争，合作是主流，共赢是主旋律，即使有竞争，也应是良性竞争，是彼此信任、并肩前行的竞争。

破解信任赤字，要加强不同文明交流对话，加深相互理解和彼此认同，让各国人民相知相亲、互信互敬。世界上有200多个国家和地区，不同国家有不同的历史、国情，孕育了不同的文化、文明。“和羹之美，在于合异。”促进和而不同、兼收并蓄的文明交流对话，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。增强互尊互信，加深相互理解和彼此认同，文明的交流互鉴应成为常态，应成为彼此沟通、相知、理解的媒介。民心相知相通，文明交融绽放，也是政治互信的助推器。只有懂得彼此文明，理解彼此文化，文明交流互鉴进入各国民众生活，才能让各国人民相知相亲、互信互敬。而各国人民的相知相亲、互信互敬，正是破解信任赤字的根本，是构建人类命运共同体的坚实基础。

(责编：袁勃)