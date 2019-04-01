马来西亚法院判处朝鲜男子死亡案越南籍被告3年4个月监禁

马来西亚沙阿兰高等法院4月1日判处朝鲜男子死亡案中的越南籍被告段氏香3年4个月监禁，辩方律师预计她或将于5月初提前获释。

当天，检方根据马来西亚总检察长的指示，对段氏香提起“通过危险武器或方式主动致伤”指控，代替之前的谋杀指控。

段氏香当庭承认新的罪名，法官随即判处她3年4个月监禁，刑期从她被逮捕的2017年2月15日开始计算。

段氏香的律师告诉媒体，预计今年5月初段氏香服满三分之二的刑期后，可以提前获释。

2017年2月13日，一名朝鲜籍男子在马来西亚吉隆坡国际机场寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。马来西亚方面稍后表示这名男子死于VX神经毒剂中毒，并逮捕包括段氏香在内的两名女嫌疑人，对她们以谋杀罪提起诉讼。围绕此案的风波延续数月，其间马来西亚和朝鲜围绕事件争执不断，曾互相扣留对方人员，发生外交危机。

马来西亚检方今年3月11日宣布撤回对本案印度尼西亚籍被告西蒂·艾莎的指控，她随即获释并返回印尼。段氏香的律师随后申请检方同样撤回对其指控，遭到驳回。

马来西亚沙阿兰高等法院去年8月裁定西蒂·艾莎和段氏香表面证供成立，需出庭自辩。她们此前坚称对朝鲜籍男子的袭击并非暗杀，而是被骗以为是在“进行恶作剧”。（林昊 郁玮）

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