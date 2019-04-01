尼泊尔南部暴风雨已致29人遇难 数百人受伤

尼泊尔多地于3月31日下午至夜间遭遇暴风雨，尼南部因此已有29人遇难、约400人受伤。

其中，有28人在巴拉(Bara)地区遇难，另有1人在帕萨(Parsa)地区遇难。根据当地警方介绍，当时的暴风雨伴随着冰雹，使得一些房屋屋顶的铁皮被卷起后坠落，不少人因此伤亡。另有一些人不幸被倒下的电线杆或者树木砸中。巴拉地区有6名重伤者已经在4月1日上午被送至加德满都接受进一步治疗。

据尼泊尔气象部门测算，此次暴风雨所带来的大风风速约每秒15米。尼泊尔目前处于季风季节前期，局部地区的天气波动比较剧烈，所以不排除类似暴风雨再次发生的可能性。

该暴风雨导致巴拉地区部分公路一度中断、不少电塔和房屋受损毁、逾10辆客车不同程度损毁。目前，当地的互联网通信服务已经恢复。

巴拉地区主要官员鲍德尔介绍说，尼泊尔军队、警察及武警部门已彻夜展开救援工作。

巴拉地区、帕萨地区都位于尼泊尔第二省。该省政府于4月1日上午召开紧急会议，决定给每个遇难者所在家庭提供30万卢比(约1.7万元人民币)的抚慰金。同时，向受影响民众提供帐篷、食品、药品等救济物资，并呼吁公众积极献血。

尼泊尔总理奥利已经决定取消当日的原定行程，赶往巴拉地区察看灾情。(张晨翼)

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)