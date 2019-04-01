韩军全体部队试点士兵使用手机 禁止录音或拍照等

据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国国防部表示，从4月1日起，韩士兵结束一天的训练及工作后可使用手机的试点范围，将扩大至韩国陆海空和海军陆战队等所有部队。不过，根据禁令，士兵不能用手机拍照或录音等。
据报道，韩国现役军人可使用每月3.3万韩元(约合195元人民币)的士兵专用手机资费套餐，享受无限通话和无限收发短信服务，套餐每日提供的流量为2GB，流量用尽后将自动限速至3Mbps。
根据此前报道，韩国国防部从2018年4月开始在部分部队试点分阶段放宽手机使用禁令。
韩国士兵可在部队安全重地以外的所有地点自由使用手机，使用时间为平日晚6时至10时，休息日早7时至晚10时。其余时间则可视部队情况设统一保管场所或由个人自行保管。
据报道，韩国部队将按照有关规定对手机的携带和使用等实施严格管理，禁止用手机拍照或录音等。
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