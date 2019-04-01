法国公务员工作时数调查：31万人每周工作不满35小时

据《欧洲时报》报道，法国财政部门总监察署(IGF)应政府的要求日前公布有关法国国家级别公务员的工作时数调查报告，指出在110万国家级别公务员(不算教师、法官、军人、宪兵)中，有31万人并不是一周工作35小时。公务行动和公共账务部长达马南希望所有的公务员都和法国私营企业职工一样，一周工作35小时。

据财政部门总监察署报告，法国国民教育部有14.9万、司法部有5300名、民航局有800名电子和技术公务员的工作时数未达法定工作时数1607小时。

报告指出，公务员享受一项特殊的福利，在11月1日至次年4月30日休假5天的公务员，可多休一天。报道称，这项福利对国家财政造成沉重负担，如果取消这项福利，国库可节省2940万欧元，相当于18300个工作岗位的产值。

财政部门总监察署也提到了政府几个部的优待假日，内政部、社会事务部、文化部的公务员可以额外享受2天至7天假期。教育部的主要教育参事一周可拥有4小时的工时假。这些人员休假的总时数达320万小时，相当于2000名全职公务员的工作时间。

公务行动和公共账务部长达马南认为这篇报告的结论“并不令人愤慨”，但他希望“国家公务部门和地方公务部门所有的公务员都和法国私营企业的职工一样，一周工作35小时”。

达马南解释，这篇报告未指出的是，在31万公务员中，有12万其实在周日或夜间工作，因此在一周统计中不满35小时。

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