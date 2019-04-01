麻省理工，原来你和美国国防部是“老铁”

提到麻省理工学院(MIT)，你能想到什么？是一行行代码汇成的IT技术，还是精密非凡的机械工程？在学者眼中，那是无上崇高的科学殿堂，也是改变世界的技术高地。截至2019年，MIT已经摘取93个诺贝尔奖、26个图灵奖，拥有美国国家科学奖章获得者58人。

可在美国国防部眼中，MIT一出现，跟在后面的却是“导弹防御”“先进战机”“太空武器”等美军手里的先进装备。不仔细看还真看不出来，MIT和美国国防部比和国家科学基金会“铁得多”。

“参军”79年的军工老兵

第二次世界大战爆发后，科技在战争中的地位凸显。1940年，英国向美国派出科技特派团，用英国科学家在战争前研发的“秘密武器”资料，换取美国将其快速工业化生产后再送给英军作战。

正是在这种情况下，为了“帮助英国”，MIT参军了，专门成立“雷达实验室”，负责军用雷达的开发。直至1945年二战结束，“雷达实验室”聚集了4000多名工程师，多款雷达批量生产进入美军、英军服役。除了雷达，MIT还承接了瞄准、轰炸和惯性导航控制系统及飞行模拟数字计算机等军事项目。整个二战期间，MIT是美军最大的研发承包机构，获得资助超过1亿美元。

得益于在战争中的良好表现，战后的MIT已然深受美军青睐，美军怎么打仗，MIT就承接什么项目。20世纪50年代，为了应对苏联的空袭压力，美国空军推出“半自动地面环境(SAGE)”项目，希望建立一体化的防空指挥系统，MIT负责其中最关键的部分——大型计算机研究。20世纪六七十年代，美国介入越南战争，MIT就针对性地进行直升机、智能炸弹、反游击战技术的研发。20世纪80年代，MIT根据“星球大战”计划介入太空作战的研究。冷战结束后，信息化战争来临，MIT对军用通信等领域关注度提高。近年来，随着战争智能化初露端倪，MIT开始热衷于机器人、无人机和机械外骨骼的开发。

根据MIT发布的年报，近年来，美国国防部提供的研发经费占到MIT全校研发经费的18%左右，是MIT的第三大经费来源，超过美国国家科学基金会。

国防实验室落地顶尖高校

美国国防部只有3个技术研发类国家实验室。分别是软件工程研究所、通信和计算中心和建立在MIT的林肯实验室。软件工程研究所、通信和计算中心由国防部和其他机构联合领导，林肯实验室则由国防部单方负责，且是其中唯一涵盖多个国防技术领域的综合性实验室。

1945年底，“雷达实验室”解散，部分专家留在MIT继续从事科研工作。1951年，随着冷战的开始，美国空军网罗电子领域专家在MIT成立林肯实验室，专注于电子技术开发，很多专家都是“雷达实验室”的老员工。SAGE项目的大型计算机正是由林肯实验室研制。1973年，美国国内反越战浪潮升级，学生抗议MIT从事军事研究项目，校方索性将所有的国防项目全部迁入林肯实验室，该实验室进一步壮大，研究范围迅速扩展。

现在，林肯实验室已经覆盖太空技术，防空、导弹和海防技术，通信系统，网络安全与信息科学，情报、监视和侦察系统，新兴军事技术，战术系统，国土保护，空中交通管制等国防科技领域，并且仍在根据需求不断拓展。2019年2月，林肯实验室联合MIT电子技术实验室成立量子工程中心。近年来，太空技术和通信系统是其重点研究方向，科研经费占比将近30%。

林肯实验室现有雇员3400多人，年科研经费约10亿美元，其中90%来自国防部。MIT军工成就非凡，林肯实验室作了突出贡献，其国防经费占MIT全校国防经费的75%。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)