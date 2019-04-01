“日本制造”为何加速回流本土

去年年底以来，日本企业削减海外产能、扩大本土产能，甚至将制造工厂搬回本土的消息频频传出。在全球化发展方兴未艾之际，“日本制造”为何加速回流本土值得深思。

日本汽车巨头本田今年2月宣布，将于2021年关闭其位于英国和土耳其的工厂。3月，另一家日本汽车巨头日产也宣布终止旗下高端品牌英菲尼迪在英国的生产。并且，两大汽车厂商都已决定将生产转回日本本土工厂进行。

近年来先后关闭多家海外工厂的日本著名相机和办公用品巨头佳能公司也宣布，建于日本宫崎县的新数码相机工厂将于今年夏天正式投产。

今年2月，日本化妆品牌资生堂宣布，将在福冈县久留米市打造新厂，新厂将于2021年投产。此外，资生堂位于枥木县及大阪府的新工厂也正在建设中。新厂建成后，资生堂在日本国内的工厂将达6家。

日本著名日化品牌狮王也于去年底宣布，将在香川县建设生产高端防蛀牙膏的新工厂，预计2021年投产。并且，预计今年狮王位于兵库县的漱口水工厂也将投产。

此外，日本日用品巨头尤妮佳公司生产纸尿裤的福冈新厂今年3月下旬投产。而方便面巨头日清食品的关西工厂三期工程正在加紧建设中。

受全球化发展推动，日本企业曾一度加速全球扩张；同时由于本土老龄化和劳动力成本升高，企业也不倾向于在日本本土扩大产能。但近来的发展势头却显示，日本企业正有加速回归本土的趋势。分析人士认为，原因主要有以下几方面。

首先，随着新兴市场消费能力不断提升，高品质、安全可靠的“日本制造”备受新兴市场消费者追捧。日企回归本土并非出于成本考虑，而是顺应市场高端商品需求扩大趋势，充分利用本土技术研发和管理能力，最大化发挥“日本制造”的品牌效应。

其次，近年来访日外国游客持续增加，尤其是中国游客“爆买”拉动日本国内消费市场迅速升温。2017年，外国游客在日消费额是2012年的4倍多。日本预计，到2020年访日外国游客人数将达4000万人次、消费额达到8万亿日元。

再次，跨境电商平台的迅速发展令网购“日本制造”变得非常方便。日本经济产业省近期调查显示，2017年日本经营者仅对中国消费者的跨境电子销售额就增加了25.2%，达到近1.3万亿日元。其中，化妆品、日用品和食品高居前三位。

第四，日本央行近年来坚持超宽松货币政策，令日元汇率维持在相对低位，这增加了本土出口优势。同时，新兴市场人工成本上升令海外生产的成本优势下降。此外，鉴于日本国内物联网、机器人生产、人工智能等新技术应用快速发展，不少企业认为在国内生产成本或许更低。

最后，日本通过签订日欧经济伙伴关系协定(EPA)和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），为更多出口企业争取到削减关税的机会，提高了企业的出口竞争力。根据日欧经济伙伴关系协定，日本对欧盟出口乘用车的关税将在协议生效8年后完全取消。这也是日本汽车厂商纷纷考虑把汽车生产迁回本土的主要原因。

日本企业（中国）研究院执行院长陈言认为，日本制造业正在走上“万物互联”之路，这不仅将提高生产效率，也将改善企业成本结构，或将吸引更多日企回归。

但日本民间智库日本综合研究所的研究报告则指出，虽然日企回归可以促进日本经济发展，但只要人口下降问题不解决、国内市场持续萎缩，日企就很难持续回归。因此，政府的首要政策目标不应是吸引企业回归，而是解决人口负增长问题。（刘春燕）

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