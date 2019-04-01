人民网>>国际

日本公布新年号“令和”：首次出自日本古籍

2019年04月01日15:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据BBC报道，日本政府4月1日公布新年号为“令和”，“令和”的出处是《万叶集》。日本共同社指出，该年号首次出自日本古籍，而非中国古籍。

日本是全世界唯一留存年号制度的国家。日本首相安倍晋三表示，新年号“蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中，文化诞生并成长的意思”。

当天，日本天皇签署了改元政令。现在的“平成”年号将于4月30日随着明仁天皇的退位停止使用，5月1日起，正式使用新年号。这是日本宪政史上首次在皇位继承前公布新年号。

此次年号选定手续沿袭了“平成”改元时的做法。日本政府从日本文学、中国文学、日本史学、东亚史学领域选出数名专家，委托他们考虑年号候选方案，再从候选方案中甄选若干草案，由内阁最终确定。（老任）

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved