日本公布新年号“令和”：首次出自日本古籍

人民网讯 据BBC报道，日本政府4月1日公布新年号为“令和”，“令和”的出处是《万叶集》。日本共同社指出，该年号首次出自日本古籍，而非中国古籍。
日本是全世界唯一留存年号制度的国家。日本首相安倍晋三表示，新年号“蕴含了在人们的美丽心灵相互靠近之中，文化诞生并成长的意思”。
当天，日本天皇签署了改元政令。现在的“平成”年号将于4月30日随着明仁天皇的退位停止使用，5月1日起，正式使用新年号。这是日本宪政史上首次在皇位继承前公布新年号。
此次年号选定手续沿袭了“平成”改元时的做法。日本政府从日本文学、中国文学、日本史学、东亚史学领域选出数名专家，委托他们考虑年号候选方案，再从候选方案中甄选若干草案，由内阁最终确定。（老任）
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