韩中学生基础学业水平大跌 现任政府教育政策受质疑

据韩国《亚洲日报》报道，日前，韩国教育部公布的一份调查显示，韩国初高中学生基础学业水平较前几年明显下降。报道称，韩国总统文在寅政府“自发性学习”、“平等”等相关教育政策因此受到质疑。

韩国教育部3月28日发表的最新《2018年国家学业成就测评结果》报告指出，韩国初中生基础学业水平未达标率为2012年以来最高值。

据悉，韩国学业成就测评是为了测量学生对国家教育进度的跟进情况的考试。按科目来看，2018年韩国初中生语文、数学、英语三门科目的基础学业水平未达标率分别为4.4%、11.1%、5.3%，高中生这三门科目的基础学业水平未达标率分别为3.4%、10.4%、6.2%。

此外，韩国初中生在2012年语文、数学、英语三门科目的基础学业水平未达标率分别为1%、3.5%、2.1%，高中生则分别为2.1%、4.3%、2.6%。韩国高中生的基础学业水平未达标率接近六年前两倍，而初中生的基础学业水平未达标率则接近六年前的三倍。

与此同时，韩国男女生间基础学业水平的差距也在扩大，2018年韩国女生的学业成就明显高于男生，男生仅在高中数学上高于女生。

报告还显示，贫富差距也在一定程度上加大着韩国学生的学业成就差距，韩国学业成就较高的学生主要集中在所谓“教育第一区”的江南区等地。

据报告显示，在韩国乡村地区中学中，数学成绩达普通学业水平以上学生占比为55.7%，而大城市则为66.8%。

有专家指出，目前韩国政府教育相关政策对学生基础学业水平下降有一定影响。一名首尔的大学教授指出，“尽管学期自由制等制度会给学生带来全新体验，但也导致了学生基础学业水平的下降”。

韩国教育部次官朴栢范在3月28日的学业成就测评报告会上指出，“基础学业水平未达标率的上升和现行政策无关。”

他表示，“韩国学校教学方式和考核制度间存在一定矛盾，目前实施的学期自由等教学办法主要以讨论学习为主，而考核形式却以客观作答为主，需要重新对基础学业水平进行定义”。

据报道，韩国教育部目前并无计划调整现行政策。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)