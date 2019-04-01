日媒：安倍称新年号蕴含心灵靠近诞生文化之意

据日本共同社报道，当地时间1日，日本首相安倍晋三在记者会上称，新年号“令和”“蕴含人们的美丽心灵相互靠近，文化诞生并成长的意思”。

日本首相安倍晋三阐明新年号含义，并首次通过首相官邸官方账号在推特等社交媒体上现场直播，此举被认为是符合新时代的宣传手法。

据报道，他还称“希望和日本国民们一起，建设对年轻人而言洋溢希望的日本”，透露选定该年号是意识到了年轻人。

1日上午约11点40分，日本官方长官菅义伟手举用墨书写的新年号“令和”出现在电视上。据悉，新年号出自《万叶集》，引用了“初春令月，气淑风和，梅披镜前之粉，兰薰佩后之香”一句。

4月30日，日本明仁天皇即将退位，新年号“令和”将于5月1日皇太子德仁即位后开始使用。

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