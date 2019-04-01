研究：越来越多美国人认为电子烟与普通香烟一样有害

据美国侨报网报道，根据一项新的调查，越来越多的美国成年人认为电子烟与普通香烟一样有害。

研究人员调查了由佐治亚州立大学烟草管理科学中心管理的烟草产品和风险认知调查以及由国家癌症研究所管理的健康信息国家趋势调查的数据；这两项调查都是每年对美国成年人进行的具有全国代表性的调查。

当这两项调查的结果结合在一起时，认为电子烟的危害比普通香烟危害更小的比例从2012年的45%下降到了2017年的35%。

3月29日发表在《美国医学会杂志》(JAMA)上的研究结果显示，认为电子烟和香烟一样有害的人数在这段时间里增加到了45%，而认为电子烟危害更大的人数比例仍然很低，不到10%。

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