英国火车站播放古典音乐 希望减少青少年不良行为

据欧洲《星岛日报》3月30日报道，英国铁路公司称，最近在东约克郡一个罪案猖獗的车站播放古典音乐，希望能减少青少年的反社会行为。

据报道，英国铁路营运商第一奔宁特快(TransPennine Express)在东约克郡赫尔车站播放古典音乐，是为期3个月的试验计划的一部分，试图减少青少年不良行为。该车站站台早已增加保安人员，对付不良青年在站台骚扰乘客的问题，希望在古典乐的助阵下更见成效。

有意见称，年轻人会认为古典音乐过时，于是避开播放这音乐的地区。该铁路公司称，这一方式一年前在克利索普斯车站试行，结果反社会行为投诉大减约75%。第一奔宁特快的经理说：“这音乐赶走那些可能不想听的年轻人。我们过去每晚有约20至25名年轻人聚在车站，现在只有两三人。”

类似招数以往曾用来打击犯罪，2005年有投诉称东约克郡的贝弗利巴士站傍晚有年轻帮派聚集，之后车站开始播放莫扎特音乐。2018年，英格兰东部赫特福德郡一间麦当劳经常发生扰乱社会秩序的事件，该店于是从下午5时起中断WiFi服务，并播放柔和音乐。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)