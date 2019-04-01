毕加索罕见画作拍出近30万欧元 用中国水墨创作

人民网讯 据法新社报道，3月28日，佳士得拍卖行宣布，一幅毕加索的罕见画作《吹笛女与裸躺着的人》在巴黎拍出了28.6万欧元。这幅作品从未在艺术市场上现身，是纽约现代艺术博物馆的藏品。

据报道，买家是一位欧洲人，但不是法国人。成交价没有达到最高估价。这幅画估价在25万欧元到35万欧元之间。

报道称，这幅画作于1932年10月，那年是毕加索私人生活充实、艺术作品高产的一年。现代艺术博物馆拍卖这幅用钢笔和中国水墨技法创作的作品是为了给收购基金注资。

《吹笛女与裸躺着的人》是毕加索系列水墨作品中的一幅，反映出他对玛丽·泰蕾兹·瓦尔特的爱意。瓦尔特是他在1927年至1935年间的伴侣，并为他生下女儿马娅·维德迈尔·毕加索。这幅画最初被达尼埃尔·亨利·坎魏勒买下，后在1961年由美国画家伊夫·克伦德宁赠给现代艺术博物馆。 （老任）

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