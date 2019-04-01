日本大型制造业企业信心恶化

日本央行1日发布的今年第一季度企业短期经济观测调查（日银短观）显示，受世界经济前景不明、海外经济减速等因素影响，日本大型制造业企业信心指数从上一季度的19点下降至12点。
报告显示，非铁金属和通用机床等行业大型企业信心指数下降比较明显。石油、煤炭制品和电机等行业大型企业信心指数也出现下降。
报告说，大型非制造业企业信心指数下降3点至21点，其中，批发行业大型企业信心指数下降明显。主要原因是人手不足导致人工成本上升、企业压力加大。此外，显示未来日本大型制造业企业信心的先行指数下降至8点。
日银短观是反映日本经济景气状况的重要指标，指数为正值意味着持乐观态度的企业多于持悲观态度的企业。其中，大型制造业企业信心指数最具代表性。（刘春燕）
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