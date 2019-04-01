乌克兰总统选举平稳进行 或通过次轮投票决出胜者

乌克兰总统选举3月31日平稳进行。根据最新计票结果，喜剧演员弗拉基米尔·泽连斯基得票率领先，但是仍难超过法律规定确保直接胜选的50%。如果没有候选人得票率超过50%，乌克兰将在4月21日举行总统选举第二轮投票，由在本轮投票中得票率领先的两位候选人直接对决。

根据乌克兰中央选举委员会发布的消息，本次选举注册选民约2980万人，共有39名候选人参选。乌克兰全境设有约3万个投票站。总统选举投票于3月31日当地时间8时至20时举行。来自16个国家和15个国际组织的2344名国际观察员参与监督选举投票。

当天，总统彼得罗·波罗申科、前总理尤利娅·季莫申科和泽连斯基三位最为舆论看好赢得总统选举的候选人在各自所在选区指定投票站投票。

波罗申科投票后说：“我相信这次选举组织得很好，公民表达意志的权利得到有效保障，这是国家向前发展、融入欧洲大家庭和继续改革的必要条件。”

季莫申科投票后说：“五年来，乌克兰的发展并不令人满意。今天，每一个乌克兰人可以给这种趋势画上句号，乌克兰将成为和平、成功的欧洲国家。”

泽连斯基在获悉出口民调显示自己领先其他候选人时表示，这是“迈向伟大胜利的第一步”，“一切都会好起来，乌克兰将开始新生活”。

3月31日晚些时候，乌克兰中央选举委员会秘书纳塔利娅·别尔纳茨卡娅在投票程序结束后宣布，中央选举委员会没有发现严重违反选举法事例，虽然存在一些轻微违规情况，如有人用相机拍摄已经填好的选票、有人企图将选票带离投票站等，但这些个别事件不影响统选举结果。

乌克兰内务部也宣布，选举投票日当天没有发现严重违法事件。

4月1日早些时候，乌克兰中央选举委员会宣布对15%选票的计票结果，泽连斯基得票率为30.01%，波罗申科得票率为16.76%，季莫申科得票率为15.01%。

乌克兰民主倡议基金会、乌克兰经济和政治研究中心、基辅国际社会研究中心联合组织的出口民调显示，泽连斯基得票率为30.4%，波罗申科得票率为17.8%，季莫申科得票率为14.2%。

根据乌克兰选举法，如果在总统选举投票中无候选人获得50%以上选票，则在本轮投票中领先的两名候选人经由第二轮投票决出最终胜者。新总统应不迟于6月3日宣誓就职，任期5年。（陈俊锋 钟忠）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)