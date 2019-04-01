亚吉铁路已成为埃塞俄比亚经济社会发展的助推器

“我想以后转型成为一名火车司机，将火车从埃塞俄比亚开往吉布提，然后再开回来。”在亚吉铁路工作的利迪娅·梅库里亚对自己的未来充满期待。

2018年1月，由中企承建的连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路正式开始商业运营，也开始招聘新员工。凭着优秀的笔试和面试成绩，梅库里亚成为亚吉铁路客运系统的一名客运员，这让她高兴不已。

在大学学习社会学的梅库里亚很珍惜这次机会。在工作中，她不仅努力学习客运知识，还尽自己最大努力为乘客提供贴心服务。经过一段时间的工作，她诚恳的态度和对工作的热情深深打动了大家，被推选为亚吉铁路国际列车的列车长。

如今，亚吉铁路为很多像梅库里亚一样的埃塞俄比亚年轻人提供了展示自己的舞台。

据亚吉铁路运营维护项目公司总经理张振海介绍，商业运营以来，亚吉铁路运营维护项目公司通过当地高校招聘、沿线社区招聘、市场招聘、政府推荐等方式开展招聘工作，目前已聘到车务、机辆、工电务等职位当地员工1000多人。

张振海表示，亚吉铁路运营维护项目公司还专门设立了能力建设部门为当地员工提供培训，并与国内西南交大等院校联系，由院校派遣专业人员来到亚吉铁路进行现场教学。自2018年以来，已有400余名当地员工接受铁路专业技能培训。这种“授人以渔”的运营方式吸引了越来越多的当地青年加入铁路运营团队。

亚吉铁路不仅为当地提供了大量就业岗位，培养了一批技术人才，同时对当地经济发展的推动作用也日益显现。

2018年6月，当地农忙时节，埃塞农业部门主动找到亚吉铁路运营团队，请求通过亚吉铁路将滞留在吉布提的约3万吨化肥迅速运往埃塞内地。任务紧急，刻不容缓，运营团队迅速行动，连续开通了11列化肥运输专列，在1个多月的时间内完成了运输任务，保障了当地农业生产的顺利进行。

张振海说，由于埃塞是内陆国家，目前95%的进出口货物通过邻国吉布提的港口转运。过去，从吉布提港到埃塞首都亚的斯亚贝巴的货运主要依靠公路，运输时间约为3天，逢雨季道路易被雨水冲毁，运输时间就要延至1周以上。亚吉铁路开通运营后，这一运输时间缩短至12个小时左右，运输成本降低了30%，给当地提供了一种“安全、便捷、高运量、低成本”的运输新选择。

截至2019年3月，亚吉铁路累计开行国际旅客列车403列，发送旅客15.5万人次；累计运送集装箱6.1万个，货物发送量约120万吨。由于货运需求不断增大，自2018年7月开始，每日开通的货运列车数量由一对增加到了两对。

对于亚吉铁路对埃塞俄比亚发展所发挥的作用，当地人深有体会。梅库里亚说，亚吉铁路为埃塞交通现代化发展做出了很大贡献，也对当地经济和社会发展起到了良性的推动作用。（王守宝）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)