美联邦法官推翻特朗普行政令 禁止开放北极石油租赁

据美媒报道，美国阿拉斯加一名联邦法官日前推翻了总统特朗普想要在北极和大西洋海域开辟石油和天然气租赁的计划。

地方法院法官格里森日前做出的决定完整保留了前总统奥巴马的政策，该政策禁止在北极的楚科奇海和部分波弗特海以及大西洋一大片海域进行海上钻井。

格里森裁定，特朗普试图撤销奥巴马的保护措施是“非法的”，违反了联邦《外大陆架土地法案》。她说，根据该法律，总统有权像奥巴马一样，从国家石油和天然气租赁计划中撤出一些地区，但只有国会有权增加租赁计划的范围。

格里森在裁决中表示，奥巴马实施的租赁禁令“将继续完全有效，直到被国会撤销”。

特朗普在2017年的行政令中宣布，将北极近海和大西洋地区重新用于石油开发，称这是他“能源统治”议程的一部分。该命令是放弃奥巴马政府环境和气候变化倡议的一系列行动之一。

据悉，特朗普政府提出了一项大规模扩建海上石油租赁的计划，将于今年启动。这项为期五年的计划将在北极水域提供两年的租赁销售，并在大西洋地区每年提供至少两次租赁销售。特朗普还要求在阿拉斯加州以外的偏远海域进行几次租赁销售，如白令海南部。

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