小型飞机坠毁德国西部3人遇难 其中1人系俄女富豪

人民网讯 据法新社报道，3月31日，德国警方表示，一架小型飞机当天在德国西部坠毁，飞机驾驶员和两名乘客均遇难。俄罗斯西伯利亚航空（S7 Airlines）确认，其中一名死者是公司大股东费列娃（Natalia Fileva）。
德国警方声明表示，这架6人座私人飞机从法国起飞预计抵达法兰克福（Frankfurt）以南城镇伊格斯巴赫（Egelsbach），但大约格林威治时间13时30分在伊格斯巴赫附近坠毁，飞机失事原因尚不清楚。
据悉，机上两名乘客都是俄罗斯人，德国警方声明指出，乘客身份可能要到下周才能确认。然而，俄罗斯西伯利亚航空证实，公司股东费列娃在这起事故中遇难。55岁的费列娃曾在2018年被《福布斯》杂志(Forbes)列为俄罗斯女富豪榜第4名，财产估计达6亿美元，她的丈夫是西伯利亚航空执行长费里夫（Vladislav Filev）。（老任）
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