斯洛伐克迎来第一位女总统 欧盟已有8位女性国家领导人

人民网讯 据法新社报道，根据截至3月30日晚的几乎完全的计票结果，斯洛伐克总统选举的赢家是律师苏珊娜·恰普托娃，她由此成为这个东欧国家的第一位女性总统，也让斯洛伐克加入了其他7个欧盟成员国，成为第8个由女性元首领导的国家。

根据不影响最终结果的不完全计票统计，现年45岁的恰普托娃--这个高举反腐大旗的政坛新手一举拿下了58.38%的选票。她在第二轮投票当中的对手，负责欧洲事务的政府人士塞弗科维奇，则以41.61%的支持率败北。塞弗科维奇在选票结果公布的第一时间宣布败选，同时祝福恰普托娃的胜选。塞弗科维奇和恰普托娃两人都是亲欧派，前者表示，已经给赢家致电道贺，“同时向恰普托娃女士赠送了一束鲜花，因为她是国家选出的第一个女性总统，值得送一束花来道贺”。即将离任的现任总统齐斯卡则表示，“或许很多国家都会羡慕斯洛伐克，这次选出了一位体面的总统”。

众多分析人士认为，恰普托娃的胜选在很大程度上是因为选民对调查政治黑幕的记者与其伴侣被杀害的案件极为不满，希望改变国家现状。恰普托娃也被誉为斯洛伐克的马克龙，被寄予厚望，期待她带领斯洛伐克开创新局面。（老任）

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