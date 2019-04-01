委内瑞拉电力仍未恢复 政府宣布缩短民众工作时间

委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯3月31日宣布，因电力供应仍未完全恢复，全国民众每天下班时间将提前到14时，学校将继续停课。

据罗德里格斯宣读的一份政府公报说，占全国发电量一半以上的古里水电站连日来遭受犯罪分子的“恐怖袭击”，发电系统和输电线路均遭到不同程度破坏，电站损失严重。

罗德里格斯表示，政府将全力修复电力系统。

3月25日下午，包括首都加拉加斯在内的多个地区发生停电，政府在停电后几小时内曾成功恢复部分地区电力供应，但当晚全国多数地区再次停电。随后委政府决定26日和27日全国停工停学。29日晚开始，委内瑞拉再次发生大范围停电，以致供水和通讯均受到影响。委政府曾表示，造成停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。

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