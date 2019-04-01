一小型飞机在德国坠毁3人丧命 其中一人系俄女富豪

据外媒报道，德国警方指出，当地时间3月31日，一架小型私人飞机在德国西部坠毁，飞机驾驶员与两名乘客全数丧生。目前，俄罗斯西伯利亚航空(S7 Airlines)已确认其中一名死者是其公司大股东费列娃(Natalia Fileva)。

报道称，德国警方声明称，这架6人座私人飞机原计划从法国起飞预计抵达法兰克福(Frankfurt)以南城镇伊格斯巴赫(Egelsbach)，但大约当地时间31日15时30分(北京时间21点30分)左右坠毁在伊格斯巴赫附近，飞机失事原因尚不清楚。包括驾驶员在内，机上共有三人。

据悉，机上两名乘客都是俄罗斯人，德国警方指出，乘客身份可能要到下周才能确认。

然而，俄罗斯西伯利亚航空4月1日证实，其公司股东费列娃为乘客之一。

据报道，55岁的费列娃曾在2018年被《福布斯》杂志(Forbes)列为俄罗斯女富豪榜第4名，财产估计达6亿美元，她的丈夫是西伯利亚航空公司执行长。

目前，德国航空当局正在调查坠机原因。

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