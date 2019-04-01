人民网>>国际

一小型飞机在德国坠毁3人丧命 其中一人系俄女富豪

2019年04月01日10:20  来源：中国新闻网
 

据外媒报道，德国警方指出，当地时间3月31日，一架小型私人飞机在德国西部坠毁，飞机驾驶员与两名乘客全数丧生。目前，俄罗斯西伯利亚航空(S7 Airlines)已确认其中一名死者是其公司大股东费列娃(Natalia Fileva)。

报道称，德国警方声明称，这架6人座私人飞机原计划从法国起飞预计抵达法兰克福(Frankfurt)以南城镇伊格斯巴赫(Egelsbach)，但大约当地时间31日15时30分(北京时间21点30分)左右坠毁在伊格斯巴赫附近，飞机失事原因尚不清楚。包括驾驶员在内，机上共有三人。

据悉，机上两名乘客都是俄罗斯人，德国警方指出，乘客身份可能要到下周才能确认。

然而，俄罗斯西伯利亚航空4月1日证实，其公司股东费列娃为乘客之一。

据报道，55岁的费列娃曾在2018年被《福布斯》杂志(Forbes)列为俄罗斯女富豪榜第4名，财产估计达6亿美元，她的丈夫是西伯利亚航空公司执行长。

目前，德国航空当局正在调查坠机原因。

(责编：刘叶婷、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved