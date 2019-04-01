脸书CEO扎克伯格呼吁政府出台更多互联网监管措施

据美国侨报网报道，很少有CEO会要求政府增加监管，但脸书(Facebook)CEO的马克·扎克伯格承认，这家社交媒体巨头可能需要更多的监管。

据报道，扎克伯格3月30日在《华盛顿邮报》(The Washington Post)发表了一篇新的观点文章，公开游说政府对四个领域进行监管。

“我认为我们需要政府和监管机构发挥更积极的作用。”扎克伯格写道，“通过更新互联网规则，我们可以保留互联网最好的一面——人们表达自己的自由，以及企业家创造新事物的自由——同时保护社会免受更广泛的危害。”

自2015年12月《卫报》(The Guardian)报道称政治咨询公司剑桥分析公司(Cambridge Analytica)收获了数千万用户的数据以来，美国政府已经对其拥有15.2亿日均用户的脸书进行了越来越严格的审查。

这起丑闻揭露了社交媒体公司和应用程序在用户注册时究竟能获取多少信息。

扎克伯格在文章中概述了需要新法规的四个领域：有害内容、选举诚信、隐私和数据可移植性。“议员们经常告诉我，我们对言论拥有太多的权力，坦率地说，我同意这种说法。”他写道。

扎克伯格表示，他正在创建一个“独立机构”，允许人们对有害内容的决定提起上诉。

本月早些时候，一名新西兰男子在脸书上直播了对两座清真寺的袭击，该袭击造成50人死亡。

扎克伯格还呼吁更新立法来解决选举问题：“如果监管机构制定出验证政治行为者的共同标准，我们的制度将会更加有效。”扎克伯格表示，他相信“一个共同的全球框架”将有助于保护人们在社交媒体上的隐私，并指出欧盟的总体数据保护法规就是一个框架。

多年来，人们一直声称，脸书和其他社交媒体公司需要自我监管。在过去几年里，脸书对自己实施了一系列规定，包括审查广告，并要求政治广告披露付费用户。

但扎克伯格在2018年4月国会听证会上承认，他并不完全反对政府监管，他只是想要正确的监管。

(责编：刘叶婷、杨牧)