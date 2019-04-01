日本出现新年号预测热潮 “和”与“安”人气高

据日本共同社报道，在日本新年号公布前夕，日本企业呼吁的年号预测掀起热潮，猜中者可获得包括沐浴券、商品券、陈年日本酒等各式奖励。排名靠前的候选年号多包括汉字“和”与“安”，透露出人们希望下个时代和平安心的愿望。

据报道，宣传称“猜中者将获赠一个月沐浴券”的是拥有温泉设施的青森县大鳄町地区交流中心“鳄Come”，到新年号公布前一天的31日晚10点前可应征竞猜。

大阪府枚方市的超级公共浴室“Supabarei”也奖励沐浴券，猜对一个字1张，猜对两个字正确答案则奖励5张。

此外，在全日本经营居酒屋的“Yossix”将向1111人分发总额310万日元的优惠券等。服装巨头“World”推出猜中者均分可在其网店上消费的大量积分，这相当于100万日元。

那么，民间认为什么样的年号最有可能呢？索尼生命保险公司(东京)2018年3月以一千人为对象实施的调查显示，呼声最高的是“平和”(47人)，第二为“和平”(19人)，第三为“安久”(17人)。所使用汉字最多的依次为“和”(165人)、“安”(118人)、“平”(112人)。

三菱电机BUILDING TECHNO-SERVICE公司2018年12月的调查也显示，希望出现的汉字中“和”最多，为135人。之后为“安”(95人)和“幸”(51人)。据悉入选理由为“希望通过和平使世界的纽带扩展”、“让下一代能继续安全安心的生活”等。

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