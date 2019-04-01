日本出现新年号预测热潮 “和”与“安”人气高

据日本共同社报道，在日本新年号公布前夕，日本企业呼吁的年号预测掀起热潮，猜中者可获得包括沐浴券、商品券、陈年日本酒等各式奖励。排名靠前的候选年号多包括汉字“和”与“安”，透露出人们希望下个时代和平安心的愿望。
据报道，宣传称“猜中者将获赠一个月沐浴券”的是拥有温泉设施的青森县大鳄町地区交流中心“鳄Come”，到新年号公布前一天的31日晚10点前可应征竞猜。
大阪府枚方市的超级公共浴室“Supabarei”也奖励沐浴券，猜对一个字1张，猜对两个字正确答案则奖励5张。
此外，在全日本经营居酒屋的“Yossix”将向1111人分发总额310万日元的优惠券等。服装巨头“World”推出猜中者均分可在其网店上消费的大量积分，这相当于100万日元。
那么，民间认为什么样的年号最有可能呢？索尼生命保险公司(东京)2018年3月以一千人为对象实施的调查显示，呼声最高的是“平和”(47人)，第二为“和平”(19人)，第三为“安久”(17人)。所使用汉字最多的依次为“和”(165人)、“安”(118人)、“平”(112人)。
三菱电机BUILDING TECHNO-SERVICE公司2018年12月的调查也显示，希望出现的汉字中“和”最多，为135人。之后为“安”(95人)和“幸”(51人)。据悉入选理由为“希望通过和平使世界的纽带扩展”、“让下一代能继续安全安心的生活”等。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】