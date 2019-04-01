意大利经济发展部副部长：意希望更加积极地与中国合作

意大利经济发展部副部长、路易斯大学兼职教授迈克·杰拉奇在国学馆发表演讲

人民网北京4月1日电 3月29日，中国人民大学-路易斯大学全面战略合作伙伴协议签署仪式举行。同日，意大利经济发展部副部长、路易斯大学兼职教授迈克·杰拉奇在国学馆发表演讲。

迈克·杰拉奇说，上周是一个非常重要的时期，尤其对于中意两国有着特别的意义。正值中意全面战略伙伴关系建立15周年，中国国家主席习近平和意大利总统马塔雷拉会晤，两国签署了一系列互利共赢的合作协议，这标志了两国合作达到了一个新的高度。两国正式签署“一带一路”合作谅解备忘录，意大利新一届的政府希望能够以更加积极的姿态加入到与中国的商业关系当中。意大利是欧盟创始国之一，所以意大利的决策发挥着举足轻重的作用，但是我们希望能够与更多国家建立起更加紧密的商业和经济合作关系，特别是中国。对于贸易来说，我们关注的是如何能够做得更好、更加高效，中国的数字化、电子支付和物流是非常有优势的，是值得意大利学习的。

迈克·杰拉奇认为，除此之外，意大利和中国还应该加强知识和文化领域的交流。他说，自己在中国生活过十年，非常幸运目睹了中国快速的经济转型和社会发展变革，非常希望中意两国人民能够增进了解、共谋幸福。

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