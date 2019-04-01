刘伟：中意人文教育领域合作将达到一个新高度

中国人民大学校长刘伟

人民网北京4月1日电 3月29日，中国人民大学-路易斯大学全面战略合作伙伴协议签署仪式举行，中国人民大学校长刘伟出席并致辞。刘伟认为，中国人民大学和路易斯大学在中意两国具有广泛的学术与社会影响，双方全面战略合作伙伴协议的签署，相得益彰强强联合。两校将依托学科优势，致力于深化拓展师生交流、合作研究、联合培养双学位项目，联合举办高端论坛并开展“一带一路”出版合作，共同为中意两国高等教育的发展做出贡献。中意两国在人文教育领域的合作也必将达到一个新的高度。

中国与意大利都是文明历史悠久、文化底蕴深厚的大国。中华文明绵延五千年而不断，意大利的首都罗马也曾一直是西方文明的中心。公元前138年和公元前119年，张骞两次出使西域，开辟出连接欧亚的丝绸之路，将东西方文明的两个端点——中国与古罗马连接在了一起。丝路古道上，中国的锦绣文绮运往古罗马，而古罗马的精工制造也源源不断地来到中国。

1970年11月6日，中国和意大利正式建交。近50年来，两国携手发展，在诸多合作领域取得了丰硕的成果，结下了深厚的友谊。就在一周之前，习近平主席访问意大利，两国正式签署中意“一带一路”合作谅解备忘录。意大利成为G7成员国中首个加入“一带一路”倡议的国家。中意两国战略性发展合作达到新的高峰，中意两国在人文教育领域的合作也必将达到一个新的高度。

今天，我们在这里签署中国人民大学与意大利路易斯大学战略合作伙伴协议等一系列协议，既是两所大学顺应时代发展，为中意高等教育交流注入强大动力的重要事件，更是弘扬两国文化，传承丝路精神，促进“民心相通”的具体体现。

中国人民大学是一所以人文社会科学为主，兼有精干理工学科的综合性研究型大学，被誉为“中国人文社会科学高等教育的一面旗帜”，在中国高等教育体系中享有举足轻重的重要地位。意大利路易斯大学作为意大利国内综合实力排名第一的私立高等学府，在工商管理、政治经济与法学等领域享有盛誉。

2018年6月，中国人民大学与路易斯大学在罗马签订校际合作谅解备忘录及校际学生交换协议，正式开启了两校之间全面的交流与合作。同时，两校还共同签署了共建路易斯大学“中国馆”协议，致力于以电子书、视听资源为核心，打造世界上第一个先进的数字化中国馆，建成为意大利各大学和学生所共享、体验和推广中国文化的现代化平台。今天，我也很高兴在北京迎接路易斯大学代表团的到来，共同见证两校合作伙伴关系升级为全面战略合作伙伴关系这一重要时刻。

中国人民大学和路易斯大学在中意两国具有广泛的学术与社会影响，双方全面战略合作伙伴协议的签署，可谓相得益彰、强强联合。两校将依托学科优势，致力于深化拓展师生交流、合作研究、联合培养双学位项目，联合举办高端论坛并开展“一带一路”出版合作，共同为中意两国高等教育的发展做出贡献。

中国有句老话：“千里之行，始于足下”。希望两校脚踏实地、乘势而上，以全面战略合作伙伴协议的签署为契机，进一步深化两校之间的人文交流与学术合作，携手推动建设世界范围内人文社会科学教育领域的平台，为新时期中意乃至世界高等教育发展注入更多时代内涵和发展动力，为历久弥坚的中意友好关系谱写新的篇章。

据了解，2011年，中国人民大学国际关系学院与路易斯大学签署了研究生交换协议。2016年，双方续签协议，有效期5年。7年来，路易斯大学向中国人民大学派送了14名交换生，中国人民大学向路易斯大学派送了6名交换生。2018年6月15日，中国人民大学党委副书记、纪委书记吴付来率团访问意大利，与意大利享有盛誉、排名第一的私立大学路易斯大学签署两校合作谅解备忘录和学生交换协议，并参加意大利中国馆项目备忘录签约仪式等活动，受到了意大利政府、高校和媒体的广泛关注。10月11日，中国人民大学刘伟校长会见了该校校长安德里亚·普伦奇佩。

意大利路易斯大学（LUISS）, 全称国际社会科学自由大学（Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli），成立于1977年，位于意大利罗马，是一所小型私立大学。学校于2016年被意大利知名媒体SOLE 24 评为国内综合实力第一的私立学校。该校工商管理硕士（MBA）和政治学项目最具实力和竞争力。学校下设四个系：经济与金融系，商业与管理系，法律系和政治学系。在校学生共9067人，教师与学生比例为1：7。此外，学校还设有四所研究生和专业研究学院：商学院、政府学院、法学院和欧洲政治经济学院。

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