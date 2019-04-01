王珺：粤港澳大湾区将走多元化和全面发展道路

粤港澳大湾区研究院院长王珺发言

人民网旧金山3月30日电（记者罗华、邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。在“大湾区的新机遇”圆桌论坛上，粤港澳大湾区研究院院长王珺表示，粤港澳大湾区将走多元化和全面发展的道路, 而不是只注重金融或科技创新。

“拥有7000万人口的粤港澳大湾区未来不仅将以金融和科技创新为特色，还将注重绿色发展和提高居民的生活质量。”王珺表示，粤港澳大湾区将成为服务“一带一路”建设的窗口，助力中国企业进一步开展国际合作。

王珺表示，在湾区建设上，中国亟需与其他世界一流湾区进行沟通和技术交流，因此首届世界湾区合作发展论坛的举办恰逢其时。此次论坛将加强全球湾区间的进一步合作。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

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