中国人民大学与意大利路易斯大学签署全面战略合作伙伴协议

中国人民大学校长刘伟和路易斯大学校长安德里亚·普伦奇佩签署两校全面战略合作伙伴协议。

人民网北京4月1日电 （记者 常红）3月29日，中国人民大学-路易斯大学全面战略合作伙伴协议签署仪式举行。中国人民大学校长刘伟，路易斯大学校长安德里亚·普伦奇佩，意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇出席并致辞。中国人民大学常务副校长王利明、副校长杜鹏，路易斯大学校董事会常务副主席塞拉·路易吉、校董事会副主席保拉·塞韦里诺、副校长菲奥里·乔瓦尼、副校长拉斐尔·马尔凯蒂等出席。杜鹏主持会议。

刘伟代表中国人民大学对迈克·杰拉奇副部长和安德里亚·普林奇佩校长一行表示欢迎。他指出，在习近平主席和马塔雷拉总统会晤刚刚结束之际，中国人民大学和路易斯大学两校在此相聚，为携手推动中意教育文化交流努力，正像马塔雷拉总统所讲的，这是两个“紧密而重要的伙伴”走到一起来。中国人民大学是一所以人文社会科学为主，兼有精干理工学科的综合性研究型大学，被习近平主席誉为在中国“人文社会科学领域独树一帜”。路易斯大学作为意大利国内综合实力排名第一的私立高等学府，在工商管理、政治经济与法学等领域享有盛誉。本次全面战略合作伙伴协议的签订，既是两所大学顺应时代发展，为中意高等教育交流注入强大动力的重要事件，更是弘扬两国文化，传承丝路精神，促进“民心相通”的具体体现，同时这也标志着两所大学的合作进入新阶段，具有重要的里程碑意义。“千里之行，始于足下”，我们愿意同路易斯大学一道，脚踏实地、乘势而上，进一步深化两校之间的人文交流与学术合作，携手推动建设世界范围内人文社会科学教育领域的平台，为新时期中意乃至世界高等教育发展注入更多时代内涵和发展动力，为历久弥坚的中意友好关系谱写新的篇章。

普伦奇佩·安德里亚表示，在意中两国即将迎来建交50周年之际，马塔雷拉总统与习近平主席签署了一系列互利共赢的合作协议，这标志了两国合作达到了一个新的高度。本次路易斯大学与中国人民大学全面战略合作伙伴协议是在两国合作协议框架下签署的，今后两校的合作将成为学术领域一个新的亮点，为两国加强学术交流合作提供助力。路易斯大学虽然非常年轻，但发展迅速，在未来十年间，学校将从全球参与、企业参与、学生与校友参与几方面贯彻“积极参与”战略，进一步加强与以中国人民大学为代表的全球顶尖高校开展合作，为步入欧洲顶尖的社会科学高等学校之列而奋斗。

迈克·杰拉奇表示，不久前，意中两国元首会面，并签署了包括共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录在内的系列合作协议，标志了国与国之间的协议和合作不仅仅停留在框架层面，而是形成了令人鼓舞的实质性进展。今天两校签署重要校际协议，是对两国合作协议的落实和实践，将意中两国合作的巨大潜能转化为了教育领域的重要动能。

刘伟、普伦奇佩·安德里亚签署了两校全面战略合作伙伴协议，王利明、塞拉·路易吉签署了两校种子基金合作协议，中国人民大学出版社社长李永强、塞拉·路易吉签署了“一带一路”学术出版联盟合作协议，中国人民大学国际关系学院院长杨光斌、保拉·塞韦里诺签署了中国人民大学国际关系学院与路易斯大学双学位协议。刘伟代表学校向普伦奇佩·安德里亚赠送了由我校艺术学院学生设计的艺术作品。

签约仪式后，意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇在国学馆发表演讲。

杜鹏在演讲会上致辞，他表示，中国和意大利是东西方文明的杰出代表，为推动人类文明的发展做出了巨大贡献。古老的丝绸之路曾经将中国和古罗马连接到一起，促进了东西方信息的交流和文化的繁荣；如今，“一带一路”为中意两国加强交流互信、拓展合作领域带来了新的历史机遇。在此背景下，中国人民大学和路易斯大学的合作必将达到新的高度。中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，越来越多的国外经济学家开始关注中国经验和中国故事，这其中就包括迈克·杰拉奇先生，相信他在今天的演讲会上也会分享最新研究成果和独到见解。

拉斐尔·马尔凯蒂致辞，他表示，今天早上路易斯大学与中国人民大学签署了战略合作伙伴协议，包括三个主要的部分：促进学生交流、促进学术研究的合作、促进学校政策方面的沟通。罗马和北京在过去和现在都有着丰厚的文明财富，我们两校的对话将会在未来更好地推进彼此之间的文化交流。我们两校的合作得到了迈克·杰拉奇副部长的大力支持，这必将推动我们进一步开展更加丰富、多层次的政治与文明对话。

迈克·杰拉奇发表演讲。他表示，上周是一个非常重要的时期，尤其对于中意两国有着特别的意义，因为两国正式签署了“一带一路”合作谅解备忘录，意大利新一届的政府希望能够以更加积极的姿态加入到与中国的商业关系当中。意大利是欧盟创始国之一，所以我们的决策发挥着举足轻重的作用，但是我们希望能够跟其他国家建立起更加紧密的商业和经济合作关系，特别是中国。对于贸易来说，我们关注的是如何能够做得更好、更加高效，中国的数字化、电子支付和物流是非常有优势的，是值得我们学习的。除此之外，我们还应该加强知识和文化领域的交流，我在中国生活过十年，非常幸运目睹了中国快速的经济转型和社会发展变革，非常希望中意两国人民能够增进了解、共谋幸福。

演讲会上，参会师生与迈克·杰拉奇进行了问答交流。

会后召开了中国人民大学-路易斯大学工作会议，进一步探讨未来两校合作事宜。工作会议上，杜鹏首先对人民大学的概况进行介绍，他强调了我校在人文社会科学领域的学科优势，并从师生人数、学科分布、智库建设、国际合作等方面对我校情况进行了全面展示。塞拉·路易吉对路易斯大学的基本情况进行了详细介绍。随后，我校法学院副院长程磊、科研处副处长郭瑜、商学院副院长邓子梁、发展规划处副处长刘昌乾分别展示了有关学院部处的概况及国际化情况。路易斯大学董事会副主席保拉·塞韦里诺、副校长拉斐尔·马尔凯蒂、工商管理系主任扎托尼·亚历山德罗、体育学院院长德尔·贝内·保罗分别就该校法学院、国际关系学院、工商管理系及体育学院的情况进行了介绍。各部门展示后，两校围绕国际小学期学生交流，法学、工商管理及国际关系领域硕士联合培养项目，丝路学院及国际体育友谊赛等话题进行了具体探讨。

下午，中国人民大学-路易斯大学“数字基础设施和数字商务”专题研讨会在我校商学院举行。邓子梁主持会议。保拉·塞韦里诺、人大出版社数字出版中心主任陈健、商学院王阳雯分别以“国际化背景下的网络安全和创业”“数字基础设施与数字出版”“数字时代的竞争：网络效应”为主题进行演讲，并围绕上述话题展开深入讨论。

研讨会后，路易斯大学代表团分别前往我校法学院、商学院、国际关系学院进行交流。杜鹏与安德里亚·普伦奇佩、塞拉·路易吉举行双边会见，就两校未来开展具体合作等事宜进行探讨。

当天晚上，中国人民大学党委副书记、纪委书记、艺术学院院长吴付来出席在意大利驻华大使馆举办的路易斯大学-人民大学专场音乐会，意大利驻华大使馆临时代办冯竹森、文化参赞孟斐璇等一同出席。音乐会由菲奥里·乔瓦尼主持。

演出开始前，冯竹森、安德里亚·普伦奇佩、吴付来分别致辞。吴付来对路易斯大学的邀请及意大利驻华大使馆对本次活动的支持表示感谢，并表示，明年中意两国将共同迎来建交50周年，届时两国将互办文化与旅游年，而音乐作为一种通过双耳连接心灵的艺术，也将在中意友好关系中承担重要作用。愿音乐的纽带将我们紧密相连，翻开人民大学与路易斯大学乃至中意两国合作的新篇章。

音乐会由中国人民大学艺术学院和中央音乐学院附中四季乐团学生同台呈现，演奏曲目结合了中意两国广为流传的经典佳作。中国人民大学艺术学院师生、两校网球及篮球队队员等参加音乐会。

3月30日上午，中国人民大学女篮与路易斯大学男篮进行篮球交流赛，双方互换一半队员，以男女混合形式进行比赛。两校网球队代表以男女混合双打形式进行比赛。比赛中，双方球员建立了友好联系，展现了良好的精神风貌。最终，我校与路易斯大学篮球赛以87:87结束，网球赛以4:2、1:4结束。杜鹏、安德里亚·普伦奇佩、塞拉·路易吉、保拉·塞韦里诺等出席并观看比赛。

中国人民大学校长刘伟致辞 路易斯大学校长安德里亚·普伦奇佩致辞 意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇致辞 中国人民大学-路易斯大学全面战略合作伙伴协议签署仪式举行。

(责编：常红、杨牧)