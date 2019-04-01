巴西正式在耶路撒冷设立贸易办事处

人民网讯 巴西外交部3月31日发表声明称，为加强与以色列的经贸合作，正式在耶路撒冷设立了贸易办事处。

半岛电视台称，巴西外交部在声明中说，在耶路撒冷设立一个办事处，是为促进贸易、投资、技术和创新。声明特别指出，该办事处是巴西驻以色列使馆的一部分。

报道评论称，此前，巴西总统博尔索纳罗曾公开说要效仿美国将巴西驻以色列使馆迁到耶路撒冷，而现在宣布在耶路撒冷设立了贸易办事处，并特别指出该办事处是巴西使馆的一部分，这表明巴西政府改变了原来的立场。

据路透社报道，巴西副总统汉密尔顿·莫劳说，将使馆迁移到耶路撒冷不是个好想法，那样会严重影响巴西与阿拉伯国家的贸易关系，仅食糖向阿拉伯世界的出口每年就约50亿美元。（安国章）

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