中央芭蕾舞团在葡演出

为庆祝中葡两国建交40周年，中国中央芭蕾舞团30日晚在葡萄牙首都里斯本的卡蒙斯剧院献上一场精彩演出，受到观众热烈欢迎。
当晚的演出剧目包括古典芭蕾《吉赛尔》第二幕、交响芭蕾《黄河》以及大师名作《卡门》等。剧院里座无虚席，两个多小时的演出结束后，全场观众起立为演员们的精彩表演报以长时间的热烈掌声。
葡萄牙最高行政法院院长维托尔·戈梅斯、葡文化国务秘书安热拉·费雷拉等观看了演出。
作为庆祝中葡建交40周年和2019年中葡文化节的重要活动，此次中央芭蕾舞团在里斯本和葡第二大城市波尔图共演出3场。首场演出27日在波尔图举行，第三场于31日在里斯本举行。（章亚东）
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