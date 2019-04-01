一带一路缘何深受青年青睐（望海楼）

这几天，“一带一路”青年创意与遗产论坛正在湖南长沙举行。通过友好交流，来自“一带一路”沿线国家的青年代表们成为好朋友。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办之际，“一带一路”各国青年进行这样的人文交流，颇有意义。习近平主席提出“一带一路”倡议近6年来，在各方共同努力下，共建“一带一路”取得了丰硕成果。目前已有124个国家和29个国际组织同中方签署了“一带一路”合作文件。这些成果的取得，离不开各国青年积极响应和热情参与。他们对“一带一路”的了解和认同，是这个国际公共产品广得人心、得道多助的一个缩影。“一带一路”的国际影响力、道义感召力、合作吸引力，在青年身上日益彰显。

海外青年们为何如此青睐“一带一路”？笔者想讲两个印象颇深的故事。

第一个故事是关于意大利罗马国立住读学校师生。在习近平主席访问意大利前夕，校长雷亚莱和8名高中学生致信习近平主席，表达了从事中意友好事业的良好意愿。笔者与他们交流时，他们能用流畅的中文表达自己的所思所想。当谈到“一带一路”时，一名学生说，“一带一路”是一个很好的机会，无论是对意大利还是欧洲。特别是中意双方最近签署了共建“一带一路”谅解备忘录，更让他们感到机遇巨大。一些学生表示，他们将到中国留学，就是希望以后能参与到“一带一路”建设中。

意大利青年学生对“一带一路”的认同颇具代表性。中国和意大利分处古丝绸之路两端。千百年来，海陆“丝绸之路”沿线人民谱写了友好往来、相知相交的历史篇章。新的历史时期，中国提出“一带一路”倡议，致力于使更多国家共享发展机遇和成果。很多意大利青年读着马可·波罗、利玛窦、艾儒略的故事长大，在世界经济不确定性增加的当下，他们发自内心认同中国提出的这一倡议。

另一个故事是关于法国一个华人青年。他小时候在广东生活了10年，随后到法国上学，如今即将大学毕业，马上就要找工作了。笔者问他想从事什么职业？他斩钉截铁地说，希望找到一份促进中法经贸交流的工作。在他看来，中国提出的共建“一带一路”倡议，对每个华侨华人来说都是大机遇。

对于在海外生活的“华二代”“华三代”来说，如果说中华文化是他们内心认同祖（籍）国的文化纽带的话，“一带一路”带来的巨大机遇，就是他们深化与祖（籍）国之间经贸联系的新纽带。事实上，他们有很多独特优势，比如语言优势、对中国文化的了解、开放的国际视野等。他们能够成为“一带一路”在海外有力的宣讲者、推动者和实践者。

青年是国家的未来，也是世界的未来。当今世界正面临百年未有之大变局，保护主义、单边主义抬头，不稳定不确定因素增加。“一带一路”——作为回答“世界向何处去”这个问题的重要倡议——已转入落地生根、开花结果的全面推进阶段，面临着重大合作机遇。但是，这些合作机遇归根结底需要各国有志青年热情参与、深入实践。可以期待，在国际社会共同努力下，广大青年将获得更多认识、了解、参与“一带一路”建设的机会、平台，必将谱写更多共建“一带一路”助力沿线国家经济发展和民生改善的成功故事。（彭训文）

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