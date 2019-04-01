银发经济越来越“智慧”（环球走笔）

不久前，瑞典一支平均年龄高达67岁的“全球最年长”电竞队伍引发关注。这个5人队伍中年龄最小的57岁，最大的已经75岁，却活跃在年轻人聚集的电竞场。他们的官方宣传照也非常酷炫：均银发黑衣，胸前的队标赫然印着：银发狙击手。

从银发战队到高龄网红，老年人以充满活力的形象出现在以往被视为“年轻人地盘”的互联网领域，早已不是新鲜事。据谷歌和市场调研机构益普索的联合调查，59%的67岁以上美国人每天至少登录一次社交网络。日本总务省发布的报告显示，老年人正成为高技术、智能产品的有力消费群体。

老年人开始探寻更加潮流的生活方式，一个庞大的“银发市场”正悄然降临。联合国数据显示，2015年，全球60岁以上的老年人口还只有9亿；但到了2050年，这个数字将激增至21亿，这意味着每5个人中就有一个人将超过60岁。据美林银行预测，到2050年，全球50岁以上人口的比例将从2000年的17.8%增长到33.5%，全球“银发经济”规模将在2020年增加到15万亿美元。美国《财富》杂志指出，生物技术、智能设备、制药和护理服务领域的一系列新产品将重点面向老年消费者。

互联网时代，银发经济越来越“智慧”，成为一大亮点。在美国加州大学旧金山分校的医院里，医疗机器人平均每天要行走185公里，不仅能为医院的病人运送药物和食物，为病人提供干净的床单，还能清理医疗垃圾。在日本，超过7万个家庭护理机器人在家中照顾老年人。此外，能够追踪阿尔茨海默症患者的定位设备、检测老年人摔倒风险的可穿戴设备以及智能家居纷纷涌入市场，在改善老年人生活质量的同时，也为市场带来更多活力。

银发经济也可能成为社会变革的新动力。日本银发经济的高技术、智能化程度已经在全球处于领先地位，该国早在2016年就提出要建立“超智能社会”——依托人工智能、物联网和大数据技术，为所有居民提供多样化的产品和服务，以缓解少子老龄化给日本社会带来的挑战。去年2月，日本政府第三次修订完成的《老龄社会对策大纲》中还提出构建“无龄感工作社会”，指不以年龄进行区分，而是根据个人的意愿与能力选择生活方式，政府有必要通过完善雇用和就业环境来确保老年人获得合适的就业机会。无论是“超智能”还是“无龄感”，如果能够最终得到全面实现，受益的将不仅仅是老年人，而是整个社会。

银发群体不等于落伍群体，他们不仅需要更多“智慧”产品，还在呼唤更多智慧的社会管理方式。（白 阳）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)