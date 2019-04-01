恰普托娃当选斯洛伐克新总统

斯洛伐克国家选举委员会31日宣布，苏珊娜·恰普托娃在总统选举第二轮投票中胜出，当选斯洛伐克新总统。

斯洛伐克30日举行总统选举第二轮投票。31日凌晨公布的初步计票结果显示，恰普托娃得票率为58.40%，另一名候选人、现任欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇得票率41.59%。国家选举委员会随后确认计票结果，并宣布恰普托娃胜选。

45岁的恰普托娃是一名律师，反对民粹主义。2017年底，恰普托娃加入新政党进步斯洛伐克运动，该党在斯洛伐克议会没有席位。恰普托娃2018年1月当选进步斯洛伐克运动副主席，并于同年3月宣布参选总统。

今年3月16日，斯洛伐克举行总统选举第一轮投票，共13名候选人参选。由于无人在首轮投票中获得超过50%的有效选票，排名前两位的候选人恰普托娃和谢夫乔维奇进入第二轮角逐。（蒋雪）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）

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