中美人士认为两国增信释疑深化合作至关重要

密歇根中国论坛30日在美国密歇根大学罗斯商学院举行。参加论坛的中美两国人士认为，中美双方拥有广泛的共同利益，应增信释疑、深化合作，这不仅有利于两国和两国人民，对世界和平与繁荣也至关重要。

中国驻芝加哥总领事赵建在主旨演讲中说，中美建交40年来，两国关系的面貌发生了巨大变化，但中美关系对两国人民和世界人民福祉的重要性没有改变；中美共同利益远大于分歧的事实没有改变；中美合作互利共赢的本质属性没有改变；中美相互尊重、增进互信、聚同化异的国与国相处之道没有改变；两国人民怀有友好感情，期待不断增进了解、友谊与合作的愿望没有改变。

罗斯商学院战略系副教授吴迅介绍说，密歇根大学是47年前中国乒乓球代表团访美到访的第一所大学，是中美“乒乓外交”的见证者。如今密歇根大学继续与多所中国知名大学合作，共同推动两国在教育文化等领域的交流与合作。

丹佛大学国际关系学院教授赵穗生说，尽管中美政治制度和文化传统不同，但两国在气候变化、反恐、朝核、叙利亚等重大国际、地区和全球性问题上的合作空间广阔。两国在经济上相互依存、相互依赖，竞争过程中蕴含合作机遇。

密歇根大学政治学教授、美国艺术和科学学会院士罗纳德·英格尔哈特表示，中国快速发展会对美国造成威胁这种观点是不正确的，中国持续发展和扩大开放实际上为美中两国带来了更多合作机遇。

密歇根中国论坛自2017年起每年举办一次。本届论坛为期两天，主题是“赋能青年领袖，推动时代变革”。（张嫄、徐静）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）

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