《柬埔寨中国商会商务指南》在金边发布

《柬埔寨中国商会商务指南》30日在金边正式发布，旨在帮助中资企业在柬更好发展，促进中柬经贸合作。
当天在金边举行的柬埔寨中国商会第八届理事会第二次会员大会上，中国驻柬埔寨大使王文天和柬埔寨中国商会会长陈长江出席了指南发布仪式。
王文天表示，中国“一带一路”倡议和柬埔寨“四角战略”紧密结合，两国互利共赢的全方位合作孕育着丰富的市场机遇。《柬埔寨中国商会商务指南》将帮助更多中国投资者便捷高效地了解当地市场情况，发现合作商机。
陈长江说，中国商会一直致力于推动在柬中资企业之间的交流与协作，高度重视社会责任，热心投身于社会公益，守法经营，树立中资企业的良好形象。同时，该商会在与政府对话、与当地研究机构和社团的交往过程中，积极宣传“一带一路”倡议，努力推动中柬经贸合作深入发展。
据了解，柬埔寨中国商会会员企业来自农业、纺织、工程机械、电力、建筑、商贸、物流、航空、通信、金融、医疗、旅游等多种行业。《柬埔寨中国商会商务指南》汇集了商会信息、会员单位信息、柬埔寨企业注册流程、公司法、劳动法等实用信息。（毛鹏飞、高炳南）
《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）
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