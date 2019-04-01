“打开了解中华文化的窗口”

3月30日，第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛法国预选赛在巴黎亨利四世中学成功举办。来自法国10个学区21所学校的70多名中学生展开角逐，通过自由演讲、才艺表演两个环节展现对中国语言和文化的热爱，为现场观众呈现了一场丰富多彩的中华文化秀，赢得阵阵掌声和喝彩。

在演讲环节，选手们以“学好中国话，朋友遍天下”为主题进行自由演讲，用中文讲述自己与汉语的情缘以及对中国文化的理解。虽然选手们年龄不大，但说起中文来十分流利。在演讲中，他们不时引用中国古诗、名人典故，“故宫”“长城”“天坛”“桂林山水”等名胜古迹如数家珍，展现出不俗的中文水平和文化素养

动人的歌曲《甜蜜蜜》、妙趣横生的情景剧、刚柔并济的太极扇表演、配合默契的管弦乐演奏……在才艺表演环节，参赛选手们各展其才，精彩的表演让人大开眼界。来自圣日耳曼昂莱国际学校中文国际班的学生亚历山大·雅莱带来了一段抖空竹表演，空竹搭配京韵十足的音乐上下翻飞、起起落落，一系列高难度动作一气呵成，引得现场观众叫好不断。

激烈角逐后，“空竹少年”亚历山大·雅莱和同样来自圣日耳曼昂莱国际学校中文国际班的露安·巴蒂斯特获得了汉语桥特等奖，将于今年秋天代表法国参加在中国举行的第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛总决赛。此外，本次比赛还评出3名个人一等奖、4名二等奖、5名三等奖以及6名单项奖获得者，所有获奖者将于今年10月到中国参加为期两周的文化交流活动。

“我真的太激动了，能够拿到这个奖我很开心！”在接受记者采访时，15岁的亚历山大仍难掩兴奋。他用流利的中文对记者说：“我学习中文已经10年了，我结交了来自五湖四海的朋友。对我来说，中文是打开了解中华文化的窗口。我很期待去中国参加总决赛，我要好好准备、更加努力学习中文，争取取得好成绩。”

法国国民教育部首任汉语总督学、著名汉学家白乐桑告诉记者，和往年相比，今年参赛学生的中文流利程度更高了，有些学生的中文表达非常流畅自然，展现出近年来法国中文教育取得的进步，相信本次“汉语桥”法国预选赛的获奖者会在新一届“汉语桥”世界中学生中文比赛中获得好成绩。“中文成为很多学校的正式科目，学习中文的学生越来越多，成绩也越来越好，中文教育在法国的未来充满希望。”白乐桑说。

中国驻法国大使馆公使余劲松表示，现今已有超过11万法国人在学习汉语，其中有4.5万名中小学生，中文国际班的数量已在法国中小学开设的17种语言的国际班中跃居第三位。“两国青年人在学习语言的过程中将为中法文化交流和两国友谊注入新的活力”，余劲松鼓励同学们继续努力学习中文，为中法关系的持续友好发展提供源源不断的动力。（刘玲玲 龚 鸣）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）

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