英国“脱欧”前景更趋迷茫（国际视点）

3月29日原本是英国正式“脱欧”的日子，然而英国议会在这一天却再次否决了“脱欧”协议。欧盟随后发表声明对英国议会的投票表达遗憾，同时要求英国在4月12日前表明其立场。欧盟同时表示，“欧盟正在为‘无协议脱欧’做充分准备”。英国舆论认为，当前英国经济受“脱欧”不确定性影响而表现低迷，英国各政党却仍然为了各自利益纠缠在“脱欧”的僵局中，议会接连投票未给英国“脱欧”带来确定、明朗的前景。

英国议会下院3月29日以344票反对、286票赞成的结果否决了英政府与欧盟达成的“脱欧”协议的关键部分。虽然投票前，首相特雷莎·梅破釜沉舟，以辞职为代价希望换取协议的通过，却仍然没有赢得超过半数的赞成票。

英 国

将寻求第四次对“脱欧”协议进行投票

为减少反对、增加协议在议会通过的可能性，英国政府3月29日提交议会投票的仅是“脱欧”协议文本中有关“退出协议”的部分。退出协议被认为是英国政府与欧盟此前达成的“脱欧”协议的重要内容。此前，包括退出协议在内的“脱欧”协议曾两度被英国议会否决。

英国《卫报》称，在议会第三次否决“脱欧”协议后，特雷莎·梅仍把协议的通过作为最终目标，她将在4月上旬寻求就“脱欧”协议进行第四次议会投票。

根据英国广播公司的报道，英国议会将在4月1日就“脱欧”的其他选项及方案继续进行投票。在当天的投票中，如果有一种“脱欧”方案胜出，同时英国政府也赞成这种方案，英政府将有可能向欧盟申请进一步延期以落实该方案。而如果议会仍然无法通过投票达成一种明确的方案，或是方案遭到政府的反对，那么在4月12日来临之际，英国要么“无协议脱欧”，要么取消“脱欧”，要么继续申请延期。但如果英国在没有明确下一步方案的前提下再度向欧盟申请延期，那么欧盟将要求英国参加于5月下旬举行的欧洲议会选举。

参加欧洲议会选举，显然是英政府不愿看到的结果。特雷莎·梅曾多次表示，在“脱欧”公投近3年后，英国人民还要投票选举欧洲议会议员，这将是“英国议会政治的集体失败”。同时，虽然参加欧洲议会选举可以为英国“脱欧”进一步争取时间，但这事实上也令“脱欧”进程回到原点。英国广播公司分析称，选举后英国仍然面临再次对协议进行投票、与欧盟重新谈判、二次公投、重新大选以及取消“脱欧”这几种选项。

欧 盟

正在为“无协议脱欧”做应对准备

欧盟委员会在3月29日发表的一份声明中表示，对英国议会再度否决“脱欧”协议表示遗憾，并要求英国在4月12日前表明“其前进的道路”。声明同时表示，如今看来，4月12日“无协议脱欧”是一种很有可能出现的情况，欧盟正在为“无协议脱欧”做应对准备。欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶也表示，“无协议脱欧”可能已成为“默认选项”。

欧洲理事会主席图斯克3月29日在社交媒体上发文表示，欧盟领导人将于4月10日召开特别会议，讨论英国“脱欧”问题，包括是否给予英国进一步的延长期。

根据英国《泰晤士报》报道，欧盟已在部分关键领域做好了“无协议脱欧”的应对准备。报道称，在“无协议脱欧”情形下，双方将维持航空、港口、铁路和公路的货运协议6—9个月。同时在金融方面，例如保证伦敦金融城进入欧洲金融市场的关键部门等措施将持续12个月，以防止发生系统性金融风险。但巴尼耶明确表示，欧盟必须确保所采取的临时经济措施不会给予英国太多好处，并且这些措施只是暂时性的。

同时，欧盟也将在法律上禁止欧盟27个成员国与英国签署任何“双边协议”，这排除了英国和欧盟一些国家能够绕开“脱欧”协议达成“双边协议”的可能性，这意味着即便面临“无协议脱欧”局面，欧盟也不愿向英国作出太多让步，以免“脱欧”在其成员国内形成示范效应。

此外，欧盟也担心英国“脱欧”的无序性为5月下旬的欧洲议会选举产生不利影响。一方面，英国“脱欧”为“反欧洲一体化进程”和民粹主义提供了动力；另一方面，“无协议脱欧”也会让一些问题重新变得棘手，例如英国和西班牙围绕直布罗陀的主权之争。

舆 论

英国经济为政治不确定性付出代价

在英议会3月29日对“脱欧”协议再次进行投票前，英镑对美元汇率一度跌破1.3大关。与此同时，“脱欧”公投以来，“脱欧”对英国经济的负面影响正在逐步显现。英国媒体评论称：“当英国经济已经在颤抖，我们的议员们还在说笑。”

英国国家统计局（ONS）3月29日公布的数据显示，去年第四季度英国商业投资比前一个季度下降0.9%，与2017年同期相比则下降了2.5%。此次已是英国商业投资连续第四个季度环比下滑，如此连续下滑也是10年来首次。英国国家统计局援引英国央行的分析称，投资疲软主要与英国“脱欧”及其不确定性相关，商业投资放缓主要可以归因于“脱欧”。英国国家统计局公布的修正数据还显示，去年第四季度英国经济增速为0.2%，与此前预估值持平。去年全年英国经济增长1.4%，增速低于2017年的1.8%。

而根据最新发布的英国全英房屋抵押贷款协会房屋价格指数，2019年一季度伦敦房价较去年同期下跌3.8%，创2009年以来最大同比跌幅；英格兰地区房价同比下跌0.7%，这也是自2012年以来首次出现下降。英国皇家特许调查师学会（RICS）的一项调查显示，超过3/4的房地产经纪人认为英国“脱欧”的不确定性是伦敦房地产市场活动放缓的罪魁祸首。

英国广播公司3月30日报道称，英国商业团体认为，英国议会接连的投票并未为“脱欧”带来明朗的前景，却一次又一次地打击了商业信心。英国零售业财团首席执行官海伦·迪金森表示，“英国经济为政治的不确定性付出代价”。

此外，如果“脱欧”进程依然僵持，特雷莎·梅面临的政治压力将会大增，英国可能提前举行大选。如今，部分保守党议员以及反对党工党、苏格兰民族党等都赞成提前大选，特雷莎·梅也暗示“如果议会无法达成一致，那么有可能推动提前大选”。一旦英国宣布提前大选，那么欧盟也不得不将其作为一种“合理理由”继续为“脱欧”提供延期。

分析认为，虽然延期为英国争取到了一些时间，但“脱欧”难题还远未得到解决。按照欧盟的要求，在4月12日前，英国必须做出抉择。在短短10多天中，英国“脱欧”是否能迎来关键性转折、议会是否能就一种“脱欧”方案达成一致，都存在高度不确定性。（强 薇）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 16 版）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)