山东-韩国经贸合作交流会举行

由山东省人民政府主办的“山东-韩国经贸合作交流会暨新品发布会”3月29日在韩国首尔举行。山东省省长龚正以及中国、韩国近400位嘉宾出席。中韩两家健康产业领军企业——东阿阿胶与韩国人参公社（正官庄）在现场发布了双方合作开发的新产品“娇倍源红参阿胶饮品”。

据悉，东阿阿胶与韩国人参公社分别在医药领域拥有较高水平的技术和品质。双方通过启动战略合作，在营销、研发、制造等领域互相取长补短，共同开发国际市场，守护消费者的健康和美丽。

“如今，中医药已经走向了国际，渐渐成为另一张国家名片。”东阿阿胶股份有限公司总裁秦玉峰表示，中韩两国的传统医学一脉相承，双方互通共用。双方合作研发的产品，将加快中医药开拓国际市场的进程。（张川）

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