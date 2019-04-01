博鳌让世界读懂中国开放决心（国际论道）

3月27日，博鳌亚洲论坛2019年年会新闻中心内一片繁忙景象，随处可见记者们忙碌的身影。今年，共有来自30多个国家和地区的180余家媒体参与年会报道，报名记者人数超过1400名。翁奇羽摄（人民视觉）

3月26日至29日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行。围绕“共同命运、共同行动、共同发展”这一主题，来自60多个国家和地区的2000多名政商学界代表汇聚于此，碰撞观点的火花。

当前，世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出，逆全球化和单边主义抬头，国际多边贸易体制面临冲击。作为东道主的中国，将利用“博鳌时间”向世界传递哪些声音？连日来，这座宁静的小镇再次吸引了全世界的目光。

“中国落实对外开放承诺”

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的承诺言犹在耳。一年来，国际社会瞩目，随着一项项对外开放政策接连推出，中国走出了一条更加宽广的开放之路。

“今年的博鳌亚洲论坛提供了观察中国落实对外开放承诺进展的窗口。”美国彭博社的报道指出，去年年会上，中国政府宣布了一系列扩大开放的重大举措，详细阐述了扩大金融业对外开放的具体措施和时间表。今年以来，《中华人民共和国外商投资法》正式出台，市场准入负面清单不断缩减，特别是在金融、汽车等领域，中国对外开放的步伐不断向前。

博鳌亚洲论坛2019年年会发布的报告称，中国在投资准入、投资促进与便利化等方面频出举措。此外，中国还举办了世界经济交往史上首次以进口为主题的国家级展会——中国国际进口博览会，彰显扩大开放姿态。

英国路透社报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在本次论坛上就合作与开放发表了主题演讲。他在演讲中提到，当今世界正面临前所未有的挑战，“感谢中国打开了大门，让我们成为一份子，中国开放既能够发挥自身潜力，也能够推动全球繁荣”。

一些外媒观察到，在今年的博鳌亚洲论坛年会上，中国再次向世界展示了全面加速对外开放的全新姿态。

新加坡《联合早报》关注到，中国国务院总理李克强在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上重申“对外开放是中国的基本国策”，将抓紧制定外商投资法相关配套法规，确保年底前完成，明年1月1日与外商投资法同时实施。另外，将持续扩大金融业、现代服务业等领域对外开放。

俄罗斯塔斯社援引观点称，本届年会对中国高举经济全球化和自由贸易旗帜，完善全球治理提出“中国主张”，宣示全面深化改革开放决心具有十分重要的意义。

“中国经济保持独特自信”

3月26日，两场分别以“世界经济展望2019：确定性与不确定性”和“70年与40年的记忆：走进新时代的中国”为主题的分论坛吸引了不少媒体的关注。

英国《金融时报》称，博鳌亚洲论坛的会场上似乎在传递着这样的信息：世界经济或许存在不确定性，但中国仍然保持着独特的自信。

面对日趋复杂多变的国际经贸环境，中国是否为2019年经济的平稳发展做足了准备？

对此，路透社指出，只要全年运行在合理区间，中国经济就会保持战略定力。若经济运行有超出预期的变化，中国留有充足的备用工具。

《爱尔兰时报》网站分析称，中国政府公布了创纪录的2万亿元减税政策，自去年以来一直致力于改善小企业和私营企业的信贷供应，中国经济出现继续企稳现象。

德国财经网称，在目前世界经济面临诸多不确定因素的情况下，李克强总理在讲话中承诺，中国将支持多边贸易体制，向世界展示了信心，给世界增添了力量。

根据博鳌亚洲论坛2019年年会发布的报告，比较商业行政效率、基础设施状况、整体经济活力、社会发展水平、人力资本与创新能力五个指标，在37个亚洲经济体中，中国整体经济活力指标排名第一。

“中国经济发展强劲，是当之无愧的制造业大国，现在开始转向高质量的经济发展模式，更注重科技发展。”出席博鳌亚洲论坛2019年年会的意大利经济与财政部长乔瓦尼·特里亚表示，意大利的科技企业可以与中国开展合作，这将增强各自企业在国际市场的竞争力，推动两国经济发展在全球化浪潮中更进一步。

美国约翰·霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德认为，未来10年，中国经济发展速度仍将快于发达国家。即使增长放缓，中国的经济增长速度仍然是美国和其他一些工业化国家的2倍。而技术创新和金融创新将使中国经济增长产生持续的新动力。

“抓住共建‘一带一路’机遇”

近日，中意两国签署了共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。法国也对“一带一路”倡议表现出积极意愿。在博鳌亚洲论坛2019年年会上，“一带一路”倡议再次成为热词。

博鳌亚洲论坛2019年年会发布的《亚洲金融发展报告》显示，在亚洲区域内以及区域外的国家和地区提出了诸多互联互通的倡议，例如中国的“一带一路”倡议，不但在亚洲地区，而且在世界其他地区都受到了欢迎，反应都很积极。除此之外，东盟国家提出了互联互通总体规划2025，俄罗斯提出了东亚联盟，欧盟提出了欧亚连通战略等。

“在过去10到15年当中，意大利比起其他的欧洲国家来说和中国的商业关系是滞后的。意大利作为七国集团成员，率先加入中国的‘一带一路’倡议，是要把贻误的时间补回来。”意大利经济发展部副部长迈克·杰拉奇说，“相信在意大利的示范下，会有更多的欧盟国家与中国签署类似的协议。”

波士顿咨询全球主席博克纳认为，中国通过“一带一路”倡议与欧洲发达国家之间的联系已经相当紧密。中欧班列极大提升了中国与发达市场的连接性。

菲律宾众议长阿罗约表示，“一带一路”倡议已在全球范围内获得了广泛支持，这一倡议的积极作用也在菲律宾等亚洲国家开始显现，她期待菲律宾能抓住共建“一带一路”的机遇，与中国密切合作。

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪认为，“一带一路”建设促进互联互通，推动民生改善，与联合国的宗旨高度契合。联合国难民署希望加强与中方合作，充分挖掘“一带一路”潜力，助推全球化朝着更加均衡普惠的方向发展。

在博鳌亚洲论坛2019年年会“一带一路：为全球化‘修路’”分论坛现场，欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪从欧盟的视角表达了期待：“我们目前需要的，首先是共同的项目，不仅仅是中国提议的项目，而是一开始就联合进行的项目，而且是欧盟作为整体更多地参与其中的项目。”（李嘉宝）

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