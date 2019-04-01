原标题：逾26万张“问题地图”出口至荷兰被追回

全国“扫黄打非”办公室“官微”日前透露,历时4个月,广东深圳“扫黄打非”部门跨国追回逾26万张“问题地图”,涉嫌构成走私犯罪的4名犯罪嫌疑人也被抓获。

据介绍,2018年9月17日,深圳海关所属文锦渡海关对以一般贸易方式向海关申报出口的某港货车所载货物开展正常查验,发现该车申报出口的41074张地图存在疑似“涉嫌侵犯中国主权与领土完整”。经深圳市规划国土房产信息中心鉴定,该批地图不符合国家有关标准和规定,严重危害国家主权和利益。

9月25日,深圳市“扫黄打非”办公室在罗湖区“扫黄打非”办公室召开案情分析会。深圳市、区“扫黄打非”办公室、公安分局和文锦渡海关缉私分局相关负责人参加了会议。文锦渡海关缉私分局立即启动重大案件提前介入机制,对这一线索予以立案,并开展查缉行动,分别对该案涉及的报关公司、运输公司、货代公司、生产厂家等开展查缉,现场查获单证、账册、电子证据一批,抓获4名犯罪嫌疑人。

侦查查明,这批地图由东莞某印刷有限公司印刷,原计划印刷50万张,已经印刷306057张。后经缉私人员及时抓捕相关嫌疑人并捣毁生产窝点,成功阻止了剩余193943张“问题地图”的印刷。

侦查还发现,涉案印刷公司已经印刷的30余万张地图中有264983张“问题地图”已经出口,一旦流通,将会危害国家主权和利益。在各级“扫黄打非”机构协调下,海关缉私部门第一时间启动重大案件督办机制,坚持办案和追缴地图同步开展,派员追缴已出口的“问题地图”,力争将不良影响降到最低。

经过多方努力,2019年1月17日,最终将全部264983张“问题地图”从荷兰追缴经香港返回境内。

(责编：李枫、袁勃)