出口民调显示泽连斯基和波罗申科在乌克兰总统选举中领先

乌克兰社会研究机构的出口民调显示，在3月31日举行的乌克兰总统选举中无人获得超过半数选票直接胜出，著名演员泽连斯基和现任总统波罗申科得票率领先。
新华社记者从乌中央选举委员会获悉，由乌克兰民主倡议基金会、乌经济和政治研究中心、基辅国际社会学研究中心共同组织的出口民调显示，泽连斯基得票率为30.4%，波罗申科得票率为17.8%，祖国党领导人、前总理季莫申科得票率为14.2%，其他候选人得票率均在10%以下。
乌克兰总统选举3月31日当地时间8时（北京时间13时）至20时（北京时间4月1日1时）举行，共有39名候选人参选。
根据乌克兰法律，如果在总统选举中没有候选人获得超过半数选票，将于4月21日举行第二轮投票，首轮投票中领先的两名候选人将决出胜负。新总统应不迟于6月3日就职，任期5年。（记者陈俊锋 钟忠）
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