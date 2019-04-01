人民网>>国际

出口民调显示泽连斯基和波罗申科在乌克兰总统选举中领先

2019年04月01日07:23  来源：新华网
 

乌克兰社会研究机构的出口民调显示，在3月31日举行的乌克兰总统选举中无人获得超过半数选票直接胜出，著名演员泽连斯基和现任总统波罗申科得票率领先。

新华社记者从乌中央选举委员会获悉，由乌克兰民主倡议基金会、乌经济和政治研究中心、基辅国际社会学研究中心共同组织的出口民调显示，泽连斯基得票率为30.4%，波罗申科得票率为17.8%，祖国党领导人、前总理季莫申科得票率为14.2%，其他候选人得票率均在10%以下。

乌克兰总统选举3月31日当地时间8时（北京时间13时）至20时（北京时间4月1日1时）举行，共有39名候选人参选。

根据乌克兰法律，如果在总统选举中没有候选人获得超过半数选票，将于4月21日举行第二轮投票，首轮投票中领先的两名候选人将决出胜负。新总统应不迟于6月3日就职，任期5年。（记者陈俊锋 钟忠）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved