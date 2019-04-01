阿盟峰会坚决反对美国有关耶路撒冷和戈兰高地问题立场

第30届阿拉伯国家联盟（阿盟）首脑会议3月31日在突尼斯举行。会议发表声明，坚决反对美国有关耶路撒冷和叙利亚戈兰高地问题的立场。

来自21个阿盟成员国的国家元首、政府首脑或代表出席此次为期一天的会议。会议闭幕时发表声明说，巴勒斯坦问题是阿拉伯国家的核心问题，美国关于承认耶路撒冷是以色列首都的决定是“无效和非法的”，阿拉伯国家坚决反对这一决定。声明说，东耶路撒冷是巴勒斯坦国的首都，各方不应采取任何会改变耶路撒冷当前法律地位和政治属性的行动。

声明表示，要继续致力于重启巴以和谈，在确保建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的基础上，根据既定时间表完成谈判。声明呼吁国际社会执行所有关于耶路撒冷的联合国安理会决议，各国不把驻以使馆迁往耶路撒冷。

巴勒斯坦总统阿巴斯在会上强烈批评美国的耶路撒冷政策。他呼吁召开国际和平会议，以建立支持和谈的多方国际机制。

关于戈兰高地问题，声明表示，美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”的公告有悖于国际法，无论在形式还是内容上都是无效的。

会议声明还表示支持政治解决叙利亚危机，支持维护黎巴嫩、伊拉克、利比亚、苏丹等阿拉伯国家的安全和稳定，并强调阿拉伯世界的反恐决心。

联合国秘书长古特雷斯、欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼、非洲联盟委员会主席法基出席本次会议。

阿盟于1945年3月成立，共有22个成员国。阿盟首脑会议是阿盟和阿拉伯国家的最高级别会议。2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止叙利亚的成员国资格。近一段时间，一些阿拉伯国家与叙利亚关系好转，部分阿拉伯国家领导人呼吁阿盟恢复叙利亚的成员国资格。不过，由于阿拉伯国家内部未就此问题达成一致，相关问题未被列入本届峰会议题。（记者黄灵 夏晨）

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