美发现生物化石“母矿” 再现小行星撞地球瞬间

美国研究人员新发现一处富含大量生物遗骸的化石遗址，生动再现6600万年前小行星撞击地球引发的灾难场景。

美国堪萨斯大学古生物学者在北达科他州“地狱溪地层”发现这处名为“塔尼斯”的化石遗址。在定于4月1日出版的美国《国家科学院学报》刊载的研究报告中，他们形容这处化石遗址是“富含近乎完美保存动物和鱼类化石的母矿”。

研究人员推测，一颗巨型小行星6600万年前在现今墨西哥希克苏鲁伯陨石坑处撞击地球，引发灾难性地震海啸。这次撞击是目前已知地球经历过的最具毁灭性时刻，导致包括恐龙在内的75%地球动植物灭绝，为后来人类崛起铺平道路。

研究报告主要作者罗伯特·德帕尔马说，塔尼斯化石遗址中依稀可见海啸冲刷过后“扭曲纠缠在一起的淡水鱼、陆生脊椎动物、树、树枝、断木、鹦鹉螺和其他海洋生物”遗骸。他说，化石中的一些鱼类吸入了小行星撞击地球产生的“喷出物”，显示地震海啸只用“几十分钟”就抵达现今北达科他州附近。

由于海啸来势凶猛，不少动物瞬间死亡。“沉积发生得太快，所有东西都三维保存下来，没有压碎。”法新社3月30日援引研究报告另一作者戴维·伯纳姆的话报道。“这就好似液体化的雪崩，然后凝固下来，”他说，“有一条鱼撞在树上，从中间断成两截。”

没有参与研究但负责编辑研究报告的珀杜大学地理学家杰伊·梅洛什认为，坦尼斯遗址的发现是相关领域重要的“世纪发现”。不过，鉴于“地狱溪地层”不对外来研究人员开放，一些学者对这项最新发现存疑。（袁原）【新华社微特稿】

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