智库预测英青少年未来不婚者增多 比例或超四成

英国智库婚姻基金会一项研究预测，英国年轻人正在失去对婚姻的渴望，现在13岁到18岁的青少年中，仅57%的女性和55%的男性未来会步入婚姻殿堂。

婚姻基金会分析英国国家统计办公室数据后得出上述结论。数据显示，与长辈相比，如今愿意结婚的英国年轻人数量明显下降。现在60多岁的人中，91%的女性和86%的男性选择结婚。

婚姻基金会的研究还显示，英国人趋向晚婚。现在，25岁以下年轻人中，仅有8%的女性和4%的男性已婚。而在上世纪70年代，25岁以下年轻人中，81%的女性和62%的男性已婚。英国《每日邮报》3月30日援引相关专家的话报道，这一趋势让年轻人“走上关系破裂的道路”，因为与结婚相比，情侣仅是同居，更容易分手。

不过，《Z世代》一书作者克洛·孔比认为，并非年轻人不想结婚，导致这种现象的原因更多在于经济原因等实际困难。Z世代泛指95后和00后。孔比说：“未来五年，年轻人离开父母家（独立生活）的年龄，女性平均为28岁，男性为31岁，因为他们无力负担更早开始独立生活（的开支）。如果到那个年纪你还住在（父母）家中，就没法优先顾及过渡到成人阶段的某些仪式，后者通常表现为婚姻和要小孩。”（乔颖）【新华社微特稿】

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