美国拟切断对中美洲三国援助 事出非法移民北上

美国总统唐纳德·特朗普指认萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯“组织”非法移民持续北上、威胁美国南部边境，3月30日声称要切断对这三个中美洲国家的直接援助。

民主党人警告，这一举措可能适得其反，帮助三国改善民众生活质量才能“治本”。

【出新招】

特朗普说：“我们切断对洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的援助。我们一直向他们提供大笔钱，但不会再掏钱，因为他们不会回报什么。”

美国国务院随后发布声明，证实依照总统指令，正准备切断对中美洲三国2017至2018财政年度的援助。“我们正在与国会接触。”

一名国会助理估算，所涉金额总计大约7亿美元。

长久以来，大批中美洲人经由墨西哥北部边境进入美国，其中以危地马拉人、洪都拉斯人和萨尔瓦多人居多。特朗普一直视这些非法移民为“眼中钉”，把阻断非法移民潮当成去年国会中期选举的重点话题。美联社报道，随着“通俄”调查结束，特朗普近期再次开始与非法移民“较真”。

特朗普29日威胁，如果墨西哥无法阻止非法移民前往美国，他下周可能关闭南部边境。他指认萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯“组织”并“送走”非法移民队伍。

【挨批评】

路透社解读，美国国务院所说“与国会接触”，意味着特朗普政府有意征得国会同意，随后切断对中美洲三国的援助。

特朗普宣布有意切断援助同一天，多名民主党籍众议员正在萨尔瓦多访问。

国会民主党人警告，特朗普的“狠招”只会增加抵达南部边境的非法移民人数。

众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔和其他几名民主党籍众议员在一份声明中说，美方援助有助于应对中美洲人持续不断拖家带口北上的“根本原因”，特朗普的做法“起反作用”。

2020年总统选举民主党籍热门竞选人贝托·奥罗克在得克萨斯州边境城市埃尔帕索参加集会时说，特朗普的移民政策制造“恐惧和分裂”。

不少中美洲国家民众不堪暴力侵扰而远离家园。美联社先前报道，面对贫困和黑帮横行，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多民众普遍感到绝望和无助。

【遭无视】

特朗普就任总统以来，美国政府几次修改针对中美洲国家的政策，包括宣布终止向萨尔瓦多人和洪都拉斯人提供“临时保护身份”。这项决定一旦生效，大批中美洲人将面临遣返前景。

美方强硬姿态没有让一些决心“北上”的中美洲人放弃。

萨尔瓦多45岁的砌砖工人马里奥·加西亚告诉路透社记者：“这里没有工作，而我们想要改善生活……我才不管特朗普说什么，反正我决定了（北上）。”

萨尔瓦多政府先前承诺设法阻止非法移民持续北上，效果难言显著。加西亚和其他大约90人打算周末乘坐一辆大客车，向美国进发。据当地人说，这是自去年10月以来第十支赴美“队伍”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)