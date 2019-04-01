斯洛伐克选出首位女总统 竞选口号“对抗罪恶”

斯洛伐克官方数据显示，政界新人、律师苏珊娜·恰普托娃击败职业外交官马罗什·谢夫乔维奇，当选这一欧洲中部国家首名女总统。

【新人】

斯洛伐克3月30日举行总统选举第二轮、即决胜投票，恰普托娃与谢夫乔维奇角逐。

斯洛伐克统计局数据显示，恰普托娃获得58.4%的选票，谢夫乔维奇得票率41.6%，恰普托娃当选新总统。

恰普托娃现年45岁，律师，曾成功阻止一家企业在她的家乡济佩诺克建设垃圾填埋场。她反对民粹主义，是这一欧盟成员国内的“挺欧派”。

得知获胜后，恰普托娃使用斯洛伐克语、匈牙利语、捷克语等多种语言向斯洛伐克所有主要少数群体支持者致谢。

“我不仅为结果高兴，”她说，“更重要的是，（选举结果证明）我们可以不向民粹主义屈服，讲真话，不以攻击性词汇吸引公众。”

恰普托娃说，这一趋势在去年地方选举中出现，这次总统选举中得以确认，“我相信欧洲议会选举和斯洛伐克明年议会选举也会确认这种趋势”。

谢夫乔维奇现年52岁，由执政党方向党推选，现任欧盟委员会副主席，分管能源事务。他打电话向恰普托娃致贺，打算送去一束花。

【轨迹】

恰普托娃以“对抗罪恶”为竞选口号，反对腐败，呼吁改革，获得年轻和受教育群体支持。在第一轮总统选举投票中，她所获得票率高出第二名谢夫乔维奇20多个百分点。

恰普托娃曾与数以万计斯洛伐克人一同参与示威，抗议记者扬·库恰克和他的女友2018年2月遭谋杀。库恰克据信是斯洛伐克第一名遇害记者，生前调查政界与意大利黑手党组织关联。这一事件迫使时任总理罗伯特·菲佐辞职。

菲佐现任方向党党首，这一议会最大党2006年起执政至今。菲佐是现任总理彼得·佩莱格里尼的亲密盟友，谋求退出政界、就任宪法法院院长。

斯洛伐克南部城市科马尔诺选民威廉·格雷古什是数据分析师，告诉法新社记者，选择恰普托娃“是对谢夫乔维奇和执政联盟投下一张抗议票”。

在斯洛伐克，总理掌握大部分行政权力，但总统有权任免总理和部长、宪法法院法官，否决议会通过的法案，商讨和批准国际公约。路透社报道，恰普托娃当选总统让菲佐的计划变得复杂。

恰普托娃隶属进步斯洛伐克运动，这一新党派在议会没有席位。恰普托娃第一轮胜选后辞去党内职务。

佩莱格里尼隶属方向党，期待与恰普托娃“建设性合作”。

【挑战】

一些政治分析师认为，恰普托娃当选与法国总统埃马纽埃尔·马克龙情况类似。

“上届法国总统选举期间发生类似的故事，”分析师安妮塔·维拉吉告诉法新社记者，“新政治倾向的代表和一种新的政治运动获胜。”

在分析师尤拉伊·马鲁夏克看来，恰普托娃与马克龙一样，竞选纲领模糊，后续可能会令选民极大失望。“恰普托娃，就像马克龙，象征一种定义模糊的希望。”

路透社援引多名政治分析师的话报道，恰普托娃当选可能推动反对党在明年议会选举中争取更多席位，以取代方向党。另一方面，自由派总统如果与执政党对立可能加剧国内“挺欧派”和“疑欧派”对立，迫使方向党带领斯洛伐克进一步向邻国匈牙利、波兰保守派领导人靠近。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)