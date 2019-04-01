中国债券市场有光明未来（国际论坛）

自2019年4月1日起，人民币计价的中国国债和政策性银行债券将被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。这是中国融入全球资本市场的一个重要里程碑。人民币计价的中国债券将成为该指数中的第四大计价货币债券——仅次于美元、欧元和日元。

当前中国金融体系仍以银行融资为主，债券市场还有很大发展潜力。中国债券市场的稳健性和流动性进一步提高，将惠及本国经济，并促进全球资产多样化。

过去40年里，在贸易和产品方面的整合推动着中国的发展。未来10年，金融业整合或许将成为中国发展的主要推动力之一，并展现中国日益增长的全球足迹。2018年，中国采取一系列举措，持续放宽市场准入，在金融业方面加大开放力度。2019年的中国《政府工作报告》也强调，落实金融等行业改革开放举措，完善债券市场开放政策。

可以看到，中国已经开始加速债券市场开放领域的改革。中国政府通过启动“债券通”，允许境外投资者在无需设立境内账户的情况下进入中国债券市场。对外国信用评级机构的限制也已经解除，标准普尔公司获得了第一张准入许可。此外，国际上对人民币的使用越来越多，包括各国央行和其他机构持有的人民币资产可能会继续增加，这也将提升市场对人民币计价债券的需求。

目前中国已经做了很多的政策努力，持续的改革也至关重要。令人鼓舞的是，许多改革都可以迅速得以实施，包括进一步明确税收待遇和诸多的现行规则。解决这些实际问题可以在很大程度上进一步确保国际投资者对中国资本市场的兴趣。

由于历史原因，中国的信用债券市场有来自不同监管主体的债券工具，受不同规则的约束，并且在不同的平台上交易。虽然推进债券市场互联互通还有很长一段路需要走，不过中国已经建立起一个由中国人民银行牵头的部际协调机制来解决这一问题。

中国的债券市场发展与更广泛的改革议程是紧密联系的。这些措施包括加强公司治理、改革国有企业、改善货币和汇率框架，制定措施以确保债券发行人业绩信息的完整性和可靠性等。在任何国家推行这些改革都会面临较多困难并需要一定的时间，但其对市场的发展至关重要。可以预见，改革的推进将最大程度为国内外投资者带来利益，中国债券市场的未来是光明的。

（作者分别为国际货币基金组织驻华首席代表、驻华副代表）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 03 版）

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