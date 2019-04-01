彰显以天下为己任的担当（钟声）

■承载时代赋予的使命与责任，中国将继续同各国一道，为世界和平稳定与全球发展繁荣携手前行

“面对严峻的全球性挑战，面对人类发展在十字路口何去何从的抉择，各国应该有以天下为己任的担当精神，积极做行动派、不做观望者，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。”几天前，习近平主席在法国巴黎就当今世界面临的共同挑战提出中国方案，为新形势下完善全球治理提供思想引领，进一步彰显了中国作为负责任大国的胸怀与担当。

习近平主席的欧洲之行，既是一次加深东西方关系的友谊之旅、合作之旅、开拓之旅，又是中国秉持“以天下为己任”的信念，积极做行动派的生动诠释。

以天下为己任，体现在弘扬传统友谊，同各国深化伙伴合作，推动建设新型国际关系。从进一步推动中意全面战略伙伴关系发展，到开创中摩友好合作新时代，一致同意要打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系，再到中、法、德及欧盟领导人举行专门会晤，习近平主席此访向世界发出了中欧加强战略互信、深化战略合作的鲜明信号。中意签署共建“一带一路”合作谅解备忘录；中摩领导人认真探讨共建“一带一路”；中法启动第三方市场合作基金，合力打造中法“一带一路”合作支点；德国、欧盟领导人在巴黎与中方会晤时对“一带一路”显示积极姿态……推动“一带一路”建设与欧盟“欧亚互联互通战略”的对接，为世界经济可持续增长注入强心剂，为各国加强互利共赢、实现共同繁荣注入强劲动力。

以天下为己任，体现在向各国领导人介绍中国道路的成功经验，分享中国发展的历史机遇，致力于同世界各国构建人类命运共同体。“我将无我，不负人民”“我们对时间的理解，是以百年、千年为计”……访问期间，习近平主席同往访国领导人分享治国理政经验，让世界了解一个东方大国崛起之路背后的逻辑。“中方愿同意方传承和发扬合作精神，加强战略沟通，推动国际社会求同存异，以合作促发展，为建设一个更加美好的世界贡献新的智慧和力量。”“要坚持开放合作，深化互利共赢。”“中国坚持开放的决心是坚定的，对推进和扩大对德和对欧合作也是有诚意的。”透过习近平主席铿锵有力的承诺、真诚合作的意愿，世界感受到中国同世界开放合作的诚意与努力。

以天下为己任，体现在为充满变数的世界注入了稳定性、确定性和可预期性，为维护多边主义注入信心、带来正能量。中欧领导人一致同意加强在联合国系统的协调合作，充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行、二十国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用，在推动政治解决国际争端、应对气候变化、促进可持续发展等方面积极有所作为。在中法全球治理论坛闭幕式上，习近平主席鲜明指出国际社会正面临治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，提出破解这“四大赤字”需要秉持公正合理、互商互谅、同舟共济、互利共赢四大理念，为站在十字路口的人类指明了方向。中国推进世界和平发展的主张深蕴东方智慧，与时俱进，赢得国际社会广泛认同。联合国秘书长古特雷斯认为，中国对构建一个更加平等、和谐的世界发挥了积极作用。

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是新中国外交70周年。习近平主席今年首次出访圆满成功，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将举办。承载时代赋予的使命与责任，中国将继续同各国一道，为世界和平稳定与全球发展繁荣携手前行。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 03 版）

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