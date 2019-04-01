“我们的梦想正一步步实现”（共建一带一路）

老挝年轻人身着节日盛装在磨丁隧道贯通仪式现场合影留念。

本报记者 孙广勇摄

■“以后再也不用受弯弯曲曲的盘山公路折磨了，从万象到磨丁开车要13个小时，坐火车还不到4个小时。”

■“磨丁隧道胜利贯通，对中老铁路建设来说是一个重大节点；对老挝人民来说，这是一个重要的历史时刻，创造了老挝建设史上的奇迹。”

随着一声清脆的炮响，中老铁路磨丁隧道日前胜利贯通。隧道两头的施工队伍挥舞旗帜，顺利会师。《万象时报》对此评论称：“中老铁路将推动老挝经济发展进入新阶段。”

“中老铁路是老挝历史上最大的投资项目”

3月的老挝，北部山林云过雨歇，碧空如洗，中老铁路的桥梁和路基初具规模。进入磨丁隧道，宽阔的隧道拱面平整、墙壁光滑，一缕阳光投入隧道，映照出一片金色光芒。不久的将来，这条连接中老两国的铁路将飞速穿过隧道，奔向广阔平原。

中老铁路磨丁隧道全长6453.5米，由中国中铁五局承建，是全线10座长度超过5公里的长大隧道之一。历经两年奋战，该隧道比设计工期提前7个月贯通。

“隧道存在岩溶、顺层、断层破碎带、炭质泥岩等不良地质，且变化频繁。干了大半辈子隧道工程，我也很少遇到这样高施工难度的隧道。”设计单位中铁二院磨万铁路项目部副经理唐万春感慨道。这位有着近30年隧道设计经验的专家起初面对隧道的地质结构也倍感压力。

“这里曾经是塌方地段，开掘时仿佛是‘水帘洞’，最大日涌水量达到2万立方米。”中铁五局磨万铁路第一标段项目经理周小霞向记者讲述开掘隧道的艰辛：“我们严格落实机械化、工厂化、信息化、专业化管理要求，通过强化现场安全质量管控、广泛使用隧道施工成套工装、大力开展科技攻关等，保证了隧道施工安全有序推进。”

两年来，中铁五局二公司隧道作业班长文桂融见证了隧道建设的各个环节。他说：“我们承担了最难隧道的建设任务，今天激动的心情无法形容。”

“以后再也不用受弯弯曲曲的盘山公路折磨了，从万象到磨丁开车要13个小时，坐火车还不到4个小时。”专门来视察隧道贯通情况的老挝南塔省交通厅厅长素万蓬对记者说：“中老铁路是老挝历史上最大的投资项目，是老挝现代化进程的重大标志性工程。”

和素万蓬一样，南塔、万象以及老挝其他地区的民众，都在关注这个好消息，老挝国家电视台、《万象时报》《人民报》都派记者来报道磨丁隧道的贯通。《万象时报》记者坎潘说：“中老铁路是老挝的热门话题。”

“2019年是土建工程决战决胜的关键年”

中老铁路北起中老边境口岸磨丁，南抵老挝首都万象，是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，2017年年中进入全面施工状态，计划于2021年12月建成通车。

“磨丁隧道胜利贯通，对中老铁路建设来说是一个重大节点；对老挝人民来说，这是一个重要的历史时刻，创造了老挝建设史上的奇迹。”出席贯通仪式的老挝中央纪委副书记坎苏·本雅冯说。

经过两年多建设，中老铁路土建工程完成已招投标合同总额的65%，线下土建工程完成57%，其中路基完成76%，桥梁完成41%，全线已贯通11座隧道，隧道完成53%。

“2019年是土建工程决战决胜的关键年，土建其他工程将全面进入收尾阶段。”负责中老铁路建设、运营的老中铁路有限公司董事长鞠国江对记者说。

中老铁路项目是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目。老挝政府极其重视，成立了由公共工程与运输部部长任主任的项目指导委员会，财政部、计划投资部、劳工部等部委和沿线四省一市领导为委员，协调推进中老铁路建设。“中老铁路通车后，还将加快老挝与其他东盟国家的互联互通一体化发展进程，成为贯穿老挝南北的交通大动脉和老挝国家现代化发展的新引擎。”坎苏说。

“铁路建成后将极大促进南塔省乃至老挝全国的经济发展”

中老铁路沿线地区拥有丰富的矿产资源和旅游资源，古都琅勃拉邦、风光秀丽的万荣、拥有众多名胜古迹的万象都是老挝旅游胜地。中老铁路建成后，老挝南北交通将得到极大改善，万象至中老边境的旅行时间将缩短至4小时以内。

中老铁路还将发挥在中老经济走廊的核心作用，加大沿线旅游、商贸、农牧业、加工业等产业区域协调发展，推动老挝国民经济进入铁路运输驱动的新时代。素万蓬说：“中老铁路在南塔省有两个车站，一个在磨丁，一个在纳堆，磨丁是经济特区，纳堆则是货物进出老挝的集散地，铁路建成后将极大促进南塔省乃至老挝全国的经济发展。”

老挝政府发布的报告预测，2019年老挝的GDP增长率将达6.7％，工业将成为2019年推动老挝经济增长的最大动力，预计今年工业增长率将为8.3％，这主要缘于在各个经济特区设立的新工厂。老挝国会议员坎培对记者表示，目前许多服装制造商和电子设备公司逐渐将生产基地转移到老挝，中老铁路通车后，无论是进口生产原料还是出口产品，运费都会降低，老挝工业将进入快速发展期。

“铁路经过的村庄变化会更大，发展会更快，村里很多人经常去看铁路施工，盼着早日通车。”磨丁隧道附近的磨屏村村民告诉记者，这里的百姓靠种田、养殖和林业谋生，“以后铁路通了，村民要把水果、橡胶用火车运出去，卖到中国和更多的国家”。

老中经贸合作委员会主席、老挝工贸部部长开玛妮·奔舍那在视察中老铁路时表示：“希望中老铁路项目早日完工，让老挝人民乘着火车走向世界。如今，我们的梦想正一步步实现。”

（本报老挝磨丁电）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 03 版）

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